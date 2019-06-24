В Ростовской области подросток насмерть забил прохожего палкой

Происшествие было зафиксировано в ночь с 18 на 19 июня в городе Белая Калитва. Встретив на улице незнакомого человека, 17-летний подросток учинил с ним конфликт, который перешел в драку. Юноша нанес прохожему несколько ударов деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений 38-летний мужчина скончался.