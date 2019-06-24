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Posted 24 июня 2019, 20:16

Published 24 июня 2019, 20:16

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

В Ростовской области подросток насмерть забил прохожего палкой

24 июня 2019, 20:16
В Ростовской области правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего юношу, который забил палкой насмерть прохожего, говорится в сообщении регионального СКР.

Происшествие было зафиксировано в ночь с 18 на 19 июня в городе Белая Калитва. Встретив на улице незнакомого человека, 17-летний подросток учинил с ним конфликт, который перешел в драку. Юноша нанес прохожему несколько ударов деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений 38-летний мужчина скончался.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, допрошен следователем. Молодой человек был заключен под стражу.

«В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказано в сообщении.

Напомним, что в станице Архангельской Тихорецкого района 16-летний подросток лопатой убил 48-летнего знакомого за донос отцу за курение.

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