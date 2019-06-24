Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе под Ростовом

Posted 24 июня 2019, 07:31
Published 24 июня 2019, 07:31
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Авария произошла на автодороге Багаевская — Новочеркасск около 17.00. По предварительным данным, 39-летний водитель LADA Priora не создал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем KIA. После чего 35-летний водитель Cerato протаранил автомобиль NIVA.
«В результате аварии пострадали 44-летняя женщина и семилетний мальчик — пассажиры KIA Cerato. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.
В Ростовской области за текущий год произошло 1100 дорожно-транспортных происшествий, из них 130 аварий — по вине пешеходов.