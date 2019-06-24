Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе под Ростовом

Сюжет Эксклюзив

В Новочеркасске Ростовской области вечером в воскресенье столкнулись LADA Priora, KIA Cerato и Chevrolet NIVA, в аварии пострадали женщина и мальчик, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла на автодороге Багаевская — Новочеркасск около 17.00. По предварительным данным, 39-летний водитель LADA Priora не создал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем KIA. После чего 35-летний водитель Cerato протаранил автомобиль NIVA. «В результате аварии пострадали 44-летняя женщина и семилетний мальчик — пассажиры KIA Cerato. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве. В Ростовской области за текущий год произошло 1100 дорожно-транспортных происшествий, из них 130 аварий — по вине пешеходов. Материалы по теме За три года 2 тысячи смертей: в Ростове чаще всего в ДТП виноваты сами пешеходы