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Posted 24 июня 2019, 07:31

Published 24 июня 2019, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Женщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе под Ростовом

24 июня 2019, 07:31
Сюжет
Эксклюзив
В Новочеркасске Ростовской области вечером в воскресенье столкнулись LADA Priora, KIA Cerato и Chevrolet NIVA, в аварии пострадали женщина и мальчик, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла на автодороге Багаевская — Новочеркасск около 17.00. По предварительным данным, 39-летний водитель LADA Priora не создал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем KIA. После чего 35-летний водитель Cerato протаранил автомобиль NIVA.

«В результате аварии пострадали 44-летняя женщина и семилетний мальчик — пассажиры KIA Cerato. По факту ДТП проводится проверка», — отметили в ведомстве.

В Ростовской области за текущий год произошло 1100 дорожно-транспортных происшествий, из них 130 аварий — по вине пешеходов.

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#Эксклюзив#Новости
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