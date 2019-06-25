Неэффективным методом управления назвали эксперты прямые выборы глав администраций

«Устинов говорит, что в случае прямых выборов главы города (подразумевая под этим мэра) „ он (народ) бы с него (мэра) и требовал. И наоборот. Была бы связь“. Но реально после выборов с мэра ничего требовать уже нельзя, можно только не переизбрать его через пять лет. А досрочно отстранить можно только через референдум (на которым за это должны проголосовать более половины не просто участников, а всех избирателей города), через суд или в случае, если депутаты городской думы неоднократного признают неудовлетворительным отчет мэра», — считает Смирнов.