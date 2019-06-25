Неэффективным методом управления назвали эксперты прямые выборы глав администраций

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов усомнился в положительном эффекте от назначения на пост руководителя города сити-менеджеров конкурсной комиссией. Об этом он заявил в понедельник на заседании совета при полпреде.
«Забрать у миллионного города законно избранного главу — я считаю, что это не очень правильное решение, далеко не правильное. Другое дело, что бывают ошибки и у избирателей», — сказал Устинов.
Полпред заявил также, что после появления должности сити-менеджера чиновники на данном посту быстро сменяются.
Напомним, в ноябре 2014 года в Ростове, а потом и в других городах ЮФО, упразднили должность мэра, которого выбирали жители города. Была введена должность главы администрации города (сити-менеджера), который избирается по конкурсу специальной комиссией. Первым сити-менеджером Ростова тогда же стал бывший вице-губернатор региона Сергей Горбань. Спустя два года пост главы администрации города занял экс-министр транспорта области Виталий Кушнарев. В апреле текущего года он заявил об отставке по собственному желанию, хотя срок его полномочий истекал в 2020 году.
Депутаты гордумы своим решением утвердили на временное исполнение обязанностей главы города Алексея Логвиненко.
Ростов как часть системы
Эксперты уверены, что избирательность имеет много минусов в сравнении с назначением по конкурсу.
«Назначение глав администраций наших городов и районов имеет целый ряд преимуществ перед их избранием в ходе обычных прямых выборов. Не в обиду нашим избирателям, но конкурсная комиссия в большинстве случаев лучше оценивает как профессиональные качества кандидатов, так и их программы действий, и их команды. Да и отстранить от должности назначенного сити-менеджера быстрее и легче, чем избранного мэра», — прокомментировала экс-координатор ЛДПР в Ростовской области Елена Папкович.
Кстати, такой порядок существует практически во всех городах Южного Федерального округа. Единственным исключением является Сочи, но и там 8 сентября заканчиваются полномочия избранного мэра Анатолия Пахомова и его преемник будет избран депутатами городского Собрания.
«Что касается назначений градоначальников, то частая их смена показывает некоторые проблемы с кадровым резервом.
Поэтому высказывание полпреда по поводу отставок глав администраций Ростова я воспринимаю как пожелание тщательно отбирать кандидатов на эту должность. В связи с этим вполне объяснимо и решение Ростовской гордумы не торопиться и провести такой конкурс в октябре», — добавила Папкович.
После выборов спрашивать будет не с кого
По мнению политолога Сергея Смирнова, полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов не столько критиковал систему назначения, точнее, непрямых выборов глав администраций, сколько обращал внимание на имеющиеся, с его точки зрения, проблемы с реализацией этой системы, однако выборная система, считает он, имеет недостатки.
«Устинов говорит, что в случае прямых выборов главы города (подразумевая под этим мэра) „ он (народ) бы с него (мэра) и требовал. И наоборот. Была бы связь“. Но реально после выборов с мэра ничего требовать уже нельзя, можно только не переизбрать его через пять лет. А досрочно отстранить можно только через референдум (на которым за это должны проголосовать более половины не просто участников, а всех избирателей города), через суд или в случае, если депутаты городской думы неоднократного признают неудовлетворительным отчет мэра», — считает Смирнов.
Политолог также обратил внимание на то, что в абсолютном большинстве российских городов мэров (сити-менеджеров, глав администраций) выбирают депутаты городских дум по представлению конкурсных комиссий, что является эффективным методом работы.
Вместе с тем, ряд экспертов высказали мнение, что подобные заявление из уст столь высокопоставленного чиновника могут свидетельствовать о возможном возврате муниципальных выборов. Не исключено, что такие сценарии обсуждаются в кремле и Устинов озвучил их в ходе заседания Совета при полпреде.