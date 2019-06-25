Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий составили в Ростовской области

Posted 25 июня 2019, 08:52
Published 25 июня 2019, 08:52
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Стоматолог за 300 тысяч рублей
В Ростове сеть стоматологических клиник ищет себе нового специалиста, которому готова платить 300 тысяч рублей в месяц. Опыт его работы должен быть более трех лет.
Врачу предстоит проводить консультации, протезирование, операции имплантации зубов. Также он должен уметь производить удаление зуба любой сложности.
Программист для разработки магазинов
Специализирующаяся в области разработки модулей компания готова принять на работу программиста с зарплатой до 3,2 тысячи долларов (около 200 тысяч рублей).
Работа будет удаленной, специалисту предстоит разрабатывать средние и большие магазины. Ему нужно уметь разбираться в чужом коде и знать несколько языков программирования.
Шеф-повар в ресторан
От 150 тысяч рублей готов платить один из ресторанов в Ростове новому шеф-повару, которому предстоит разработать и внедрить новое стильное и вкусное меню. В него войдут около 40 блюд из европейской, паназиатской и японской кухонь.
В обязанности также входят обучение поваров, результат уже необходим к 10 сентября 2019 года.
Разработчик в Ростове
На четвертом месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказался разработчик, которому нужно будет проектировать архитектуру приложений и разрабатывать сложные модули систем.
Компания готова платить программисту 150 тысяч рублей.
Менеджер по работе с сетями
Одна из компаний в Ростове ищет ведущего менеджера по работе с федеральными сетями с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет поддерживать действующие контракты, проводить переговоры с закупщиками, согласовывать коммерческие предложения и выполнять план продаж.