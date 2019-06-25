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Posted 25 июня 2019, 08:52

Published 25 июня 2019, 08:52

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий составили в Ростовской области

25 июня 2019, 08:52
В Ростовской области составили список самых высокооплачиваемых вакансий, наибольшую зарплату предлагают стоматологам, сообщает HeadHunter.

Стоматолог за 300 тысяч рублей

В Ростове сеть стоматологических клиник ищет себе нового специалиста, которому готова платить 300 тысяч рублей в месяц. Опыт его работы должен быть более трех лет.

Врачу предстоит проводить консультации, протезирование, операции имплантации зубов. Также он должен уметь производить удаление зуба любой сложности.

Программист для разработки магазинов

Специализирующаяся в области разработки модулей компания готова принять на работу программиста с зарплатой до 3,2 тысячи долларов (около 200 тысяч рублей).

Работа будет удаленной, специалисту предстоит разрабатывать средние и большие магазины. Ему нужно уметь разбираться в чужом коде и знать несколько языков программирования.

Шеф-повар в ресторан

От 150 тысяч рублей готов платить один из ресторанов в Ростове новому шеф-повару, которому предстоит разработать и внедрить новое стильное и вкусное меню. В него войдут около 40 блюд из европейской, паназиатской и японской кухонь.

В обязанности также входят обучение поваров, результат уже необходим к 10 сентября 2019 года.

Разработчик в Ростове

На четвертом месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий оказался разработчик, которому нужно будет проектировать архитектуру приложений и разрабатывать сложные модули систем.

Компания готова платить программисту 150 тысяч рублей.

Менеджер по работе с сетями

Одна из компаний в Ростове ищет ведущего менеджера по работе с федеральными сетями с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет поддерживать действующие контракты, проводить переговоры с закупщиками, согласовывать коммерческие предложения и выполнять план продаж.

#Общество#Новости
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