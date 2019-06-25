Школу № 4 в Ростове превратят в Центр технического творчества

Posted 25 июня 2019, 07:50
Published 25 июня 2019, 07:50
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Ученики школы обучаются в основном корпусе в переулке Крепостном, и здание на Красных Зорь с сентября 2018 года не используется.
В здании планируют провести капремонт, после чего в нем разместят детские объединения технической направленности. В частности, школьники смогут заниматься робототехникой, авиамоделированием, техническим моделированием и конструированием, компьютерным дизайном, 3D-моделированием и прототепированием.
Кроме того, в центре появится музей военно-исторической миниатюры и организовать постоянно действующая выставка технических экспонатов.
Отмечается, что проектную документацию для проведения капремонта разработают в самое ближайшее время.
Напомним, новый футбольный манеж появится в Ростове к 2020 году. Заниматься в нем смогут дети не только из школы олимпийского резерва, на базе которой его построят, но и из обычных спортшкол.