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Posted 25 июня 2019, 07:50

Published 25 июня 2019, 07:50

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Школу № 4 в Ростове превратят в Центр технического творчества

25 июня 2019, 07:50
Сюжет
Новости Ростова
Здание школы № 4 на Красных Зорь в Ростове-на-Дону передадут под Центр детского технического творчества, сообщила горадминистрация.

Ученики школы обучаются в основном корпусе в переулке Крепостном, и здание на Красных Зорь с сентября 2018 года не используется.

В здании планируют провести капремонт, после чего в нем разместят детские объединения технической направленности. В частности, школьники смогут заниматься робототехникой, авиамоделированием, техническим моделированием и конструированием, компьютерным дизайном, 3D-моделированием и прототепированием.

Кроме того, в центре появится музей военно-исторической миниатюры и организовать постоянно действующая выставка технических экспонатов.

Отмечается, что проектную документацию для проведения капремонта разработают в самое ближайшее время.

Напомним, новый футбольный манеж появится в Ростове к 2020 году. Заниматься в нем смогут дети не только из школы олимпийского резерва, на базе которой его построят, но и из обычных спортшкол.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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