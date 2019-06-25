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Posted 25 июня 2019, 11:06

Published 25 июня 2019, 11:06

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Уголовное дело завели после смертельной аварии с рейсовым автобусом под Ростовом

25 июня 2019, 11:06
В Ростовской области возбудили уголовное дело после аварии с автобусом, в которой погибли три человека, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в понедельник на дороге между Ростовом и Волгодонском, где лоб в лоб столкнулись автобус и Hyundai Elantra. В легковушке погибли три человека, в том числе ребенок. В автобусе находились 22 пассажира, травмы получили два человека.

«По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным отделом ОМВ России по Багаевскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения», — пояснили в полиции.

Максимальное наказание по делу составляет семь лет колонии.

Ранее в Новочеркасске столкнулись LADA Priora, KIA Cerato и Chevrolet NIVA, в аварии пострадали женщина и мальчик.

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