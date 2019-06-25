Уголовное дело завели после смертельной аварии с рейсовым автобусом под Ростовом

Posted 25 июня 2019, 11:06
Published 25 июня 2019, 11:06
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
Авария произошла в понедельник на дороге между Ростовом и Волгодонском, где лоб в лоб столкнулись автобус и Hyundai Elantra. В легковушке погибли три человека, в том числе ребенок. В автобусе находились 22 пассажира, травмы получили два человека.
«По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным отделом ОМВ России по Багаевскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения», — пояснили в полиции.
Максимальное наказание по делу составляет семь лет колонии.
Ранее в Новочеркасске столкнулись LADA Priora, KIA Cerato и Chevrolet NIVA, в аварии пострадали женщина и мальчик.