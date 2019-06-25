Уголовное дело завели после смертельной аварии с рейсовым автобусом под Ростовом

Авария произошла в понедельник на дороге между Ростовом и Волгодонском, где лоб в лоб столкнулись автобус и Hyundai Elantra. В легковушке погибли три человека, в том числе ребенок. В автобусе находились 22 пассажира, травмы получили два человека.