rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уголовное дело завели после смертельной аварии с рейсовым автобусом под Ростовом

25 июня 2019, 11:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области возбудили уголовное дело после аварии с автобусом, в которой погибли три человека, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в понедельник на дороге между Ростовом и Волгодонском, где лоб в лоб столкнулись автобус и Hyundai Elantra. В легковушке погибли три человека, в том числе ребенок. В автобусе находились 22 пассажира, травмы получили два человека.

«По факту дорожно-транспортного происшествия Следственным отделом ОМВ России по Багаевскому району возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения», — пояснили в полиции.

Максимальное наказание по делу составляет семь лет колонии.

Ранее в Новочеркасске столкнулись LADA Priora, KIA Cerato и Chevrolet NIVA, в аварии пострадали женщина и мальчик.

Материалы по теме
Взорвавшееся у машины колесо стало причиной смертельного ДТП с фурой под РостовомЗа три года 2 тысячи смертей: в Ростове чаще всего в ДТП виноваты сами пешеходыЖенщина и ребенок пострадали в тройном ДТП на трассе под Ростовом
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28