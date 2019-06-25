В Ростове умер известный профессор журналистики Александр Станько

Posted 25 июня 2019, 19:24
Published 25 июня 2019, 19:24
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
По ее словам, профессору в июле должно было исполниться 82 года. «Это был высокий профессионал, человек, посвятивший нашему университету более 50 лет — преподавать в РГУ Александр Иванович начал еще в 1965. Все эти годы он пользовался неизменным уважением коллег как настоящий ученый, тонкий и глубокий знаток своей темы, интересный собеседник и очень интеллигентный человек», — написала Шевченко.
В разные годы профессор Станько являлся членом Ученого совета факультета журналистики, работал в редколлегиях нескольких университетских журналов, возглавлял государственную аттестационную комиссию по журналистике в Ставропольском госуниверситете (сейчас это — Северо-Кавказский федеральный университет), а также занимал должность замдиректора по инновационной работе в ростовской гимназии № 14.
В сферу научных интересов Александра Станько входили исследования отечественных печатных СМИ в XVII–XIX веках, а также развитие в России рекламного рынка, методики ведения журналистского расследования.