В Ростове умер известный профессор журналистики Александр Станько

По ее словам, профессору в июле должно было исполниться 82 года. «Это был высокий профессионал, человек, посвятивший нашему университету более 50 лет — преподавать в РГУ Александр Иванович начал еще в 1965. Все эти годы он пользовался неизменным уважением коллег как настоящий ученый, тонкий и глубокий знаток своей темы, интересный собеседник и очень интеллигентный человек», — написала Шевченко.