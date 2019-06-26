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Posted 26 июня 2019, 07:52

Published 26 июня 2019, 07:52

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Глава строительной компании в Ростове обманул заказчика на 113 млн руб

26 июня 2019, 07:52
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении председателя строительной компании за многомиллионную аферу, сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемый заключил договор с мужчиной на строительство дома в Новочеркасске. Заказчик передал представителю организации 113 миллионов рублей.

«Злоумышленник дом строить не стал и похитил деньги. Дело завели по факту мошенничества», — рассказали в полиции. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Волгодонске завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.

До этого в Ростове похитили 30 миллионов рублей, выделенных на расчистку водоема.

#Экономика#Новости
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