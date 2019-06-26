Глава строительной компании в Ростове обманул заказчика на 113 млн руб

Posted 26 июня 2019, 07:52
Published 26 июня 2019, 07:52
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Подозреваемый заключил договор с мужчиной на строительство дома в Новочеркасске. Заказчик передал представителю организации 113 миллионов рублей.
«Злоумышленник дом строить не стал и похитил деньги. Дело завели по факту мошенничества», — рассказали в полиции. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Волгодонске завели уголовное дело в отношении работников компании «Модуль-СК», которые ставили пациентам несуществующие диагнозы и вымогали деньги.