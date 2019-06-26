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Posted 26 июня 2019, 08:25

Published 26 июня 2019, 08:25

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Почти на 15% выросли доходы бюджета Ростовской области

26 июня 2019, 08:25
В Ростовской области в минувшем году рост доходов бюджета по сравнению с 2017 годом составил 21,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

Всего в минувшем году удалось получить 178,4 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Расходы составили 170,2 миллиарда рублей, профицит сложился в объеме 8,5 миллиарда.

«Собственные доходы бюджета достигли 140,3 миллиарда рублей. За счет этого область входит в число низкодотационных регионов», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 36,4 миллиарда рублей. В 2018 году госдолг удалось уменьшить на 9,9 миллиарда рублей.

Ранее появилась информация, что около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Ростовской области, чтобы достроить проблемные дома в текущем году

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