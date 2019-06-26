Почти на 15% выросли доходы бюджета Ростовской области

Posted 26 июня 2019, 08:25
Published 26 июня 2019, 08:25
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
Всего в минувшем году удалось получить 178,4 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем годом ранее. Расходы составили 170,2 миллиарда рублей, профицит сложился в объеме 8,5 миллиарда.
«Собственные доходы бюджета достигли 140,3 миллиарда рублей. За счет этого область входит в число низкодотационных регионов», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 36,4 миллиарда рублей. В 2018 году госдолг удалось уменьшить на 9,9 миллиарда рублей.
Ранее появилась информация, что около одного миллиарда рублей будет выделено из бюджета Ростовской области, чтобы достроить проблемные дома в текущем году