В автопробег из Ростова в Белград отправятся 34 человека

Posted 26 июня 2019, 13:56
Published 26 июня 2019, 13:56
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
В рамках федерального проекта «Историческая память» в Ростове состоялся телемост, связавший Дон с Белградом. Россияне вместе с представителями Сербии обсудили вопросы сохранения памяти о событиях Второй мировой войны, а также укрепления российско-сербских отношений.
Этот телемост стал отправной точкой в комплексе мероприятий молодежной патриотической акции «Дороги славы — наша история». Автопробег по Городам-героям, Городам воинской славы и местам крупных сражений проводится с 2016 года при поддержке городской администрации и Ростовской-на-Дону городской думы в лице депутата Олега Соловьева.
«В каждом населенном пункте мы проведем торжественные возложения цветов и венков к братским могилам, где лежат наши деды и прадеды. В этом году 28 июня 34 человека отправятся в автопробег из Ростова. Поедем до Белграда через Белоруссию — в Польшу, Венгрию и Словакию», — говорит Компаниец.
Участники акции также побывают на параде в Минске в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь, а также примут участие в фестивале русской музыки в Сербии.«Мы снабдим участников автопробега красными гвоздиками, флагами России и георгиевскими лентами, чтобы в каждой точке молодые люди оставляли частичку нашей страны», — сказал начальник отдела по делам молодежи администрации города Ростова-на-Дону Андрей Косенко.