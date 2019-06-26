В автопробег из Ростова в Белград отправятся 34 человека

«В каждом населенном пункте мы проведем торжественные возложения цветов и венков к братским могилам, где лежат наши деды и прадеды. В этом году 28 июня 34 человека отправятся в автопробег из Ростова. Поедем до Белграда через Белоруссию — в Польшу, Венгрию и Словакию», — говорит Компаниец.