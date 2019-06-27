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Posted 27 июня 2019, 09:40

Published 27 июня 2019, 09:40

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

День рождения отметит Ростовский зоопарк в выходные

27 июня 2019, 09:40
В выходные зоопарк Ростова-на-Дону отметит 92-летие со дня основания, сообщила пресс-служба зоосада.

29 и 30 июня гостей зоопарка ждет насыщенная программа, для посетителей пройдут бесплатные мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.

В субботу пройдет детский конкурс рисунка, участникам надо будет нарисовать свое любимое животное, за это они получат призы. Кроме того, пройдет розыгрыш подарочных сертификатов от торговых центров города.

Также в выходные дни пройдут показательные кормления, в субботу обитателей акватеррариума, в воскресенье алтайского марала, начало в 13.00 мск.

Напомним, спортивно-экологический центр может появиться в районе зоопарка в Ростове.

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