День рождения отметит Ростовский зоопарк в выходные

Posted 27 июня 2019, 09:40
Published 27 июня 2019, 09:40
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
29 и 30 июня гостей зоопарка ждет насыщенная программа, для посетителей пройдут бесплатные мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов.
В субботу пройдет детский конкурс рисунка, участникам надо будет нарисовать свое любимое животное, за это они получат призы. Кроме того, пройдет розыгрыш подарочных сертификатов от торговых центров города.
Также в выходные дни пройдут показательные кормления, в субботу обитателей акватеррариума, в воскресенье алтайского марала, начало в 13.00 мск.