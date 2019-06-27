Губернатор Ростовской области остался недоволен докладом управления ветеринарии

Posted 27 июня 2019, 09:54
Published 27 июня 2019, 09:54
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
На расширенном заседании правительства региона с докладом о мерах по обеспечению эпизоотического благополучия продовольственной безопасности и осуществлению регионального ветеринарного надзора выступил директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом Владимир Жилин. Во время своего выступления он рассказал, что в прошлом году на Дону было зарегистрировано 464 случая вирусных, бактериальных заболеваний животных, птиц и рыб, а за текущий период 2019 года — 220 случаев. Также в 2018 году подтверждены четыре случая возникновения гриппа птиц на предприятиях Белокалитвинского, Октябрьского и Каменского районах, в январе текущего года — два случая в Усть-Донецком районе. По его словам, все случаи возникновения высокопатогенного гриппа птиц являются следствием нарушения биологической защиты предприятий, то есть нарушением работы в режиме закрытого типа.
Выслушав доклад Жилина, губернатор региона поинтересовался у депутатского корпуса, как они оценивают состояние ветеринарной области.
«Какие-то вы очень спокойные, сразу хорошо говорите. А что же хорошего, если у нас предприятия крупные закрылись. Я слушал вас сейчас, Владимир Георгиевич, вы очень много цифр назвали статистических — это положительное в вашей работе или недостатки? Количество проверок возрастает, а количество случаев сохраняется на том же уровне. При этом случаи заметные, не только в Ростовской области: „Белая птица“, „Евродон“. И теперь вопрос, что же хорошего в работе ветеринарной службы, если у нас такие факты происходят. Вы не обратили внимание, что мы успешно докладываем о том, что уже произошло, а где вы были до этого?» — сказал Голубев.
По словам Владимира Жилина, на сегодняшний день в Ростовской области 2,5 тысячи сотрудников ветеринарной службы.
«У вас работает столько людей, и вы не можете распределить их равномерно по области с нагрузкой на разные территории. Они должны в полях трудиться и создавать условия, чтобы никаких вспышек гриппа не возникало. Меня совсем не устраивают ваши отчеты об увеличении проверок, от этого толку ноль. Я не помню историю, когда вы мне в рабочем порядке доложили о том, что вы предотвратили, не допустили или вовремя увидели угрозу. Люди не видят и не слышат нас и не боятся, что к ним придет инспектор соответствующей службы и предъявит требования. Радоваться нечему. У вас много проблем, и они очевидные», — подчеркнул губернатор.
Он еще раз напомнил о пострадавших предприятиях — «Евродон» и «Белая птица». «Тысячи людей не работают. А чего стоило создание этих предприятий, сколько денег государственных и бизнеса было вложено. Почему мы так спокойно ко всему этому относимся? И надо в себе искать проблему, а не сваливать на других», — сказал Голубев.