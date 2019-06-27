Губернатор Ростовской области остался недоволен докладом управления ветеринарии

«Какие-то вы очень спокойные, сразу хорошо говорите. А что же хорошего, если у нас предприятия крупные закрылись. Я слушал вас сейчас, Владимир Георгиевич, вы очень много цифр назвали статистических — это положительное в вашей работе или недостатки? Количество проверок возрастает, а количество случаев сохраняется на том же уровне. При этом случаи заметные, не только в Ростовской области: „Белая птица“, „Евродон“. И теперь вопрос, что же хорошего в работе ветеринарной службы, если у нас такие факты происходят. Вы не обратили внимание, что мы успешно докладываем о том, что уже произошло, а где вы были до этого?» — сказал Голубев.