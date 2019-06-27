Нательные крестики раздали призывникам в Ростовской области

На призывном пункте Таганрога будущих защитников Отечества напутствовал помощник благочинного по взаимодействию с Вооруженными силами священник Никольского храма иерей Константин Галацан. Кроме нательного крестика, каждый призывник получил памятку воина, после чего новобранцев окропили святой водой.