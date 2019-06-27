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Posted 27 июня 2019, 12:56

Published 27 июня 2019, 12:56

Modified 1 октября, 13:49

Updated 1 октября, 13:49

Нательные крестики раздали призывникам в Ростовской области

27 июня 2019, 12:56
Призывникам в Таганроге раздали нательные крестики, сообщила пресс-служба городского Никольского храма.

На призывном пункте Таганрога будущих защитников Отечества напутствовал помощник благочинного по взаимодействию с Вооруженными силами священник Никольского храма иерей Константин Галацан. Кроме нательного крестика, каждый призывник получил памятку воина, после чего новобранцев окропили святой водой.

Отмечается, что отец Константин не только благословляет новобранцев, но и постоянно ведет просветительскую работу с призывниками и сотрудниками таганрогского военкомата.

Напомним, почти пять тысяч молодых парней Ростовской области уйдут служить в весенний призыв.

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