Слышен звон: зачем Telegram-каналы трубят об «отставке» донского губернатора

Напомним, срок полномочий действующего губернатора Дона истекает в июле 2020 года. Василий Голубев может выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Пока о своих планах на этот счет он не говорил. Но уже сейчас, за год до выборов, его оппоненты стремятся склонить будущих избирателей к мысли о замене руководителя региона.