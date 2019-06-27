Слышен звон: зачем Telegram-каналы трубят об «отставке» донского губернатора

Posted 27 июня 2019, 14:22
Published 27 июня 2019, 14:22
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Московская мода на Telegram-каналы докатилась и до Ростовской области. Стало уже привычным делом появление сенсационных публикаций, которые взрывают региональный медиарынок и потрясают доверчивую аудиторию.
Насколько достоверны сведения, распространяемые информационными ресурсами? Эксперты RostovGazeta уверены, что Telegram-каналы выполняют заказ конкретных политических сил, цель которых — изменить или во всяком случае расшатать политический ландшафт в регионе.
Настоящий бум
За последние годы Москва переживает настоящий бум Telegram-каналов. Особенно тех, что посвящены политическим новостям. Количество их растет как на дрожжах. Неудивительно: анонимные площадки в виртуальной сети стали идеальным местом для размещения разоблачительных статей, поскольку не требуют подтверждения публикуемых сведений.
Появление подобных материалов в традиционных СМИ затруднительно — ведь журналистам необходимо обеспечить достоверность публикуемых данных. В «обезличенных» Telegram-каналах этого не нужно, что открывает широкий простор для фантазий авторов.
Стоит уточнить, что первые информационные каналы появились в мессенджере Telegram в 2015 году. Отличительная особенность этого ресурса — анонимность. Автор канала имеет возможность отправлять новости огромному числу подписчиков. Такой способ позволяет снабжать аудиторию любыми сведениями, не заботясь о ее правдоподобности.
Обратной связи с читателями нет: пользователи не имеют технической возможности комментировать материалы. Так что «отвечать за базар», как говорят в Ростове, автору не приходится. Можно публиковать все, что заблагорассудится.
«Даже поверхностный анализ публикаций Telegram-каналов показывает: „всякая всячина“ и даже полный бред здесь подаются очень грамотно, — отмечает издание „Московская газета“. — Иногда авторы поражают сугубой осведомленностью о событиях в высших эшелонах власти, а иногда впадают в маразм, и выдают совершенно идиотическую „аналитику“, больше похожую на бред сумасшедшего».
Блог все стерпит
Долгое время считалось, что Telegram-каналы — исключительно столичное явление. Но вскоре анонимным блогам стало тесно с пределах МКАД, и они перекинулись на регионы. Прежде всего, на Ростов, самый крупный город на юге России, с многочисленной и разносторонней аудиторией.
Важно и то, что в Ростове расположены многочисленные представительства федеральных и региональных органов власти. Московские функционеры быстро поняли, что в регионах устали от псевдодостоверных новостей о борьбе кремлевских элит. Зато рассказы о подковерных играх ростовских чиновников всегда найдут благодарного читателя.
Поэтому было решено создать целую сеть местных каналов, специализирующихся на публикации региональных новостей с налетом сенсационности.
Главным содержанием подобных ресурсов стали статьи о предстоящих отставках первых лиц области, городов и районов. Особенно ударно Telegram-каналы публикуют статьи о смене власти в Ростовской области. То и дело появляются материалы об отставке губернатора Василия Голубева или его переводе на министерские должности в правительстве РФ. Называются и возможные преемники донского губернатора.
При этом никаких оснований для подобных перестановок не приводятся. Да они и не нужны. В анонимных ресурсах ценится не правдивость, а правдоподобность. Автор может с ученым видом знатока повествовать о событиях, в которых он ничего не смыслит. Блог все стерпит.
«Проще всего предрекать отставки руководителей органов власти, — заметил один из экспертов. — Это хорошо читается».
У неофициальных каналов появился специфический стиль, призванный придать значимость публикуемым сведениям.
«Манера подачи новостей одинакова — побольше правдопобной выдумки. Ерунда создает ощущение вольнодумства, будоражит аудиторию. И еще жесткая критика тех, кого уволили, развенчали, выгнали. Считается, что это выглядит смело», — комментирует эксперт.
Создатели Telegram-каналов успешно эксплуатируют технологические новинки.
«Достаточно придумать несколько инсайдов (закулисных историй, известных лишь ограниченному кругу лиц) и снабдить их хэштегом „нам пишут“, „слив“, „подробности“, — продолжает эксперт. — Это придает информации таинственности, а у читателя создается ощущение, что автор паблика — чрезвычайно информированная и влиятельная личность».
Это не графоманы
Однако было бы наивно полагать, что подобные материалы — плод больного воображения уязвленного графомана. Дело гораздо глубже. Как правило, информационные вбросы проводятся в интересах определенных кланов, стремящихся произвести размен политических фигур на Дону.
«Доверять публикациям в Telegram-каналах стоит с осторожностью, потому что главная задача авторов — отработать деньги, полученные от различных политических и финансовых групп», — полагают политологи.
Публикация «секретных» и «компрометирующих» (обычно просто выдуманных) сведений, касающихся руководства Ростовской области — не что иное, как попытка манипулировать общественным мнением на Дону.
«Губернатор — выборная должность, поэтому инициаторам подобных интриг важно склонить электорат на свою сторону. Появившиеся недавно анонимные и неконтролируемые Telegram-каналы стали идеальным инструментом для достижения таких целей», — высказывает мнение один из ведущих экспертов регионального медиарынка Владимир Емин.
Всплеск публикаций о замене главы донского региона эксперты связывают с попытками заинтересованных сил повлиять на настроения избирателей.
Напомним, срок полномочий действующего губернатора Дона истекает в июле 2020 года. Василий Голубев может выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Пока о своих планах на этот счет он не говорил. Но уже сейчас, за год до выборов, его оппоненты стремятся склонить будущих избирателей к мысли о замене руководителя региона.
Очевидно, что статьи о кадровых перестановках в руководстве Ростовской области всегда будут вызывать интерес читателей. При этом о том, что реально происходит высших эшелонах власти, авторы Telegram-каналов не имеют ни малейшего представления. Но знать и не обязательно, полагают создатели эпатажных публикаций. Отсутствие достоверных сведений они с лихвой компенсируют вымышленными сюжетами и сенсационными заголовками.
Расчет делается на то, что псевдоправда найдет отклик среди читателей. И расчет верный. Такова уж природа человека.
Современные информационные технологии сформировали новую среду.
«Мы являемся свидетелями особенного явления, когда самая неправдоподобная информация может в считанные секунды взорвать информационное поле, — говорит гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. — Теперь от самого пользователя зависит, что он предпочтет».
Аудитория Telegram-каналов растет, а значит, растет их влияние. Не считаться с этим нельзя. Тем не менее вопросы к методам их деятельности остаются. Например, официальный представитель МИДа Мария Захарова в одном из интервью назвала подобные платформы «тотальным злом». «Telegram-каналы — это узаконенное вранье, узаконенные сплетни», — подытожила Мария Захарова.