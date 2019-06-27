Состояние белой медведицы из Норильска нормализовалось

Газета “Известия” пишет, что медведица была доставлена самолетом в Красноярск в пятницу, двадцать первого июня. На данный момент зверя держат в уличных вольерах карантинного блока парка. На появление людей животное реагирует рычанием, что по словам экспертов свидетельствует об отсутствии у него стресса.