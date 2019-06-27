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Posted 27 июня 2019, 11:00

Published 27 июня 2019, 11:00

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Состояние белой медведицы из Норильска нормализовалось

27 июня 2019, 11:00
Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» сбалансировали рацион белой медведицы, которая были привезена из Норильска. Состояние животного улучшается.

Газета “Известия” пишет, что медведица была доставлена самолетом в Красноярск в пятницу, двадцать первого июня. На данный момент зверя держат в уличных вольерах карантинного блока парка. На появление людей животное реагирует рычанием, что по словам экспертов свидетельствует об отсутствии у него стресса.

Отмечается, что в парке медведица пройдет реабилитационные мероприятия, затем специалистами будет оценена возможность выхода животного в естественную среду обитания.

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