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Posted 27 июня 2019, 14:50

Published 27 июня 2019, 14:50

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

За срыв сроков ремонта дорог в Ростовской области будут спрашивать с глав районов

27 июня 2019, 14:50
Главы муниципалитетов Ростовской области будут лично нести ответственность за несоблюдение сроков исполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщило региональное правительство.

Об этом на прошедшем в четверг заседании сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что несоблюдение сроков исполнения отдельных проектов приводит к задержке реализации всей программы в целом. Зачастую подрядчики затягивают сроки выполнения, что недопустимо в случае нацпроекта, по этой причине губернатор потребовал от Минтранса и глав районов лично контролировать ход работ.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году в Ростовской области отремонтируют 189 объектов в трех агломерациях, Ростовской, Шахтинской и Таганрогской. На указанные цели в текущем году потратят 6,4 миллиарда рублей, а до 2024 года 45,5 миллиарда рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области выделили более 112 миллионов рублей. Из общей суммы 100 миллионов рублей направят на гранты начинающим фермерам. Кроме того, для реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе разработали три областных программы: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

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