За срыв сроков ремонта дорог в Ростовской области будут спрашивать с глав районов

Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области выделили более 112 миллионов рублей. Из общей суммы 100 миллионов рублей направят на гранты начинающим фермерам. Кроме того, для реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе разработали три областных программы: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».