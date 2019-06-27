За срыв сроков ремонта дорог в Ростовской области будут спрашивать с глав районов

Posted 27 июня 2019, 14:50
Published 27 июня 2019, 14:50
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Об этом на прошедшем в четверг заседании сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор напомнил, что несоблюдение сроков исполнения отдельных проектов приводит к задержке реализации всей программы в целом. Зачастую подрядчики затягивают сроки выполнения, что недопустимо в случае нацпроекта, по этой причине губернатор потребовал от Минтранса и глав районов лично контролировать ход работ.
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году в Ростовской области отремонтируют 189 объектов в трех агломерациях, Ростовской, Шахтинской и Таганрогской. На указанные цели в текущем году потратят 6,4 миллиарда рублей, а до 2024 года 45,5 миллиарда рублей.
Напомним, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ростовской области выделили более 112 миллионов рублей. Из общей суммы 100 миллионов рублей направят на гранты начинающим фермерам. Кроме того, для реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе разработали три областных программы: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».