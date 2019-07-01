Бывшую супругу Цеповяза задержала полиция Ростова за вымогательство

Posted 1 июля 2019, 08:19
Published 1 июля 2019, 08:19
Modified 1 октября, 13:55
Updated 1 октября, 13:55
Стришнюю обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесмена из станицы Кущевской, вместе с бывшей женой бандита по делу проходит ее брат Иван.
По версии следствия, факт вымогательства имел место весной 2010 года в офисе ОПХ «Слава Кубани». При этом сами подозреваемые считают дело заказным и уверены в причастности к этому бывшего супруга Натальи и его оставшихся на свободе подельников.
Вячеслав Цеповяз входил в банду Цапков, действовавшей на территории станицы Кущевской в Краснодарском крае. В 2013 году Цеповяза осудили на 20 лет лишения свободы.