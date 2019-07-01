ФАС проверит законность работы «Билайна» из-за назойливой рекламы в Ростове

По закону, за нарушение статьи части 6 статьи 19.8 КоАП РФ (непредоставление в ФАС таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде) должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 200 тысяч рублей.