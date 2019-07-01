ФАС проверит законность работы «Билайна» из-за назойливой рекламы в Ростове

Posted 1 июля 2019, 15:36
Published 1 июля 2019, 15:36
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
В ФАС обратился ростовчанин, которому звонили представители одной из крупных частных клиник с предложением о предоставлении услуг. Мужчина не давал согласия на рекламу. Ростовское УФАС рассмотрело признаки нарушения закона о рекламе, по результатам проверки возбуждено административное производство в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»).
Дело будет рассмотрено 10 июля, до этого «Билайн» должен предоставить письменные объяснения по факту поступления звонка из частной клиники рекламного характера, а также согласие заявителя на получение рекламных материалов. Также УФАС проверит, состоит ли ПАО «Вымпелком-Коммуникации» в договорных отношениях с организациями, специализирующимися на рекламных звонках.
По закону, за нарушение статьи части 6 статьи 19.8 КоАП РФ (непредоставление в ФАС таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде) должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 200 тысяч рублей.
Ранее пресс-служба ФАС заявила, что ведомство признало «Вымпелком», МТС и Tele2 нарушителями закона «О конкуренции».