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Posted 1 июля 2019, 15:36

Published 1 июля 2019, 15:36

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

ФАС проверит законность работы «Билайна» из-за назойливой рекламы в Ростове

1 июля 2019, 15:36
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Эксклюзив
Ростовское УФАС проведет проверку законности рекламы одной из клиник на предоставление рекламы без согласия абонентов, сообщается в определении, документы имеются в распоряжении RostovGazeta.

В ФАС обратился ростовчанин, которому звонили представители одной из крупных частных клиник с предложением о предоставлении услуг. Мужчина не давал согласия на рекламу. Ростовское УФАС рассмотрело признаки нарушения закона о рекламе, по результатам проверки возбуждено административное производство в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Билайн»).

Дело будет рассмотрено 10 июля, до этого «Билайн» должен предоставить письменные объяснения по факту поступления звонка из частной клиники рекламного характера, а также согласие заявителя на получение рекламных материалов. Также УФАС проверит, состоит ли ПАО «Вымпелком-Коммуникации» в договорных отношениях с организациями, специализирующимися на рекламных звонках.

По закону, за нарушение статьи части 6 статьи 19.8 КоАП РФ (непредоставление в ФАС таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде) должностным лицам грозит штраф в размере от двух до десяти тысяч рублей, юридическим лицам — от 20 до 200 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба ФАС заявила, что ведомство признало «Вымпелком», МТС и Tele2 нарушителями закона «О конкуренции».

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#Экономика#Эксклюзив#Новости
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