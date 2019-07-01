Кубанские хирурги спасли девочку, которую проткнула полуторометровая палка

Posted 1 июля 2019, 07:56
Published 1 июля 2019, 07:56
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В результате падения ветка вошла в грудину ребенка на 24 сантиметра, диаметр рваной раны составил 10 сантиметров.
Во время операции хирурги достали из тела девочки инородный предмет, по счастливой случайности сердце и другие жизненно важные органы оказались не задетыми.
Напомним, в Новороссийске хирурги спасли женщину, чье лицо напополам разрезала цепь бензопилы. У пациентки были серьезные разрывы щеки, круговой мышцы полости рта, лицевой артерии и слюнной железы.