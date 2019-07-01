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Posted 1 июля 2019, 07:56

Published 1 июля 2019, 07:56

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Кубанские хирурги спасли девочку, которую проткнула полуторометровая палка

1 июля 2019, 07:56
В Отрадненском районе Краснодарского края медики спасли 9-летнюю девочку, которая получила травму грудной клетки при падении на ветку, сообщил региональные Минздрав.

В результате падения ветка вошла в грудину ребенка на 24 сантиметра, диаметр рваной раны составил 10 сантиметров.

Во время операции хирурги достали из тела девочки инородный предмет, по счастливой случайности сердце и другие жизненно важные органы оказались не задетыми.

Напомним, в Новороссийске хирурги спасли женщину, чье лицо напополам разрезала цепь бензопилы. У пациентки были серьезные разрывы щеки, круговой мышцы полости рта, лицевой артерии и слюнной железы.

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