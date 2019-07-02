rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2019, 09:47

Published 2 июля 2019, 09:47

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Замглавы Новочеркасска заподозрили в плагиате

2 июля 2019, 09:47
Заместителя главы администрации Новочеркасска Ростовской области Константина Хмельницкого заподозрили в заимствовании большого объема текста для своей диссертации, сообщается на сайте общества «Диссернет».

Хмельницкий является кандидатом экономических наук, он написал диссертацию на тему «Организационно-экономический инструментарий формирования стратегии развития предприятий электродной промышленности». Защита состоялась в марте 2019 года.

Всего диссертация состоит из 212 страниц и, по информации экспертов общества, оригинальными являются 49 из них. В целом работа имеет высокий процент заимствований, пояснили специалисты.

Добавим, что Хмельницкий является победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

Ранее в Ростовской области завели уголовные дела в отношении чиновников министерства транспорта региона по факту служебного подлога.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика