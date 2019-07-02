Замглавы Новочеркасска заподозрили в плагиате

Posted 2 июля 2019, 09:47
Published 2 июля 2019, 09:47
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Хмельницкий является кандидатом экономических наук, он написал диссертацию на тему «Организационно-экономический инструментарий формирования стратегии развития предприятий электродной промышленности». Защита состоялась в марте 2019 года.
Всего диссертация состоит из 212 страниц и, по информации экспертов общества, оригинальными являются 49 из них. В целом работа имеет высокий процент заимствований, пояснили специалисты.
Добавим, что Хмельницкий является победителем конкурса управленцев «Лидеры России».
Ранее в Ростовской области завели уголовные дела в отношении чиновников министерства транспорта региона по факту служебного подлога.