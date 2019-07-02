Житель Таганрога предупредил горожан о шатающихся от ветра столбах

Posted 2 июля 2019, 14:12
Published 2 июля 2019, 14:12
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Автор поста сообщил, что из-за ветреной погоды, столб с проводами может упасть прямо на кого-нибудь из пешеходов или автомобиль. Порывы ветра в городе достигают 17 метров секунду.
«Товарищи пешеходы и водители, гуляйте сегодня по улицам и паркуйтесь аккуратно. Ветер кренит столбы. Возможны жертвы. Будьте предельно бдительны», — написал горожанин.
Таганрожец добавил, что столб у здания на Петровская, 78 является опасным. И ранее эта проблема уже поднималась в соцсетях, но на нее никто не отреагировал. «Так потенциально опасный столб до сих пор играет в рулетку с ветром», — резюмировал житель города.
Напомним, что 2 июля в Ростове-на-Дону на Пушкинской сухое дерево рухнуло и придавило легковые автомобили.