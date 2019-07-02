Житель Таганрога предупредил горожан о шатающихся от ветра столбах

Таганрожец добавил, что столб у здания на Петровская, 78 является опасным. И ранее эта проблема уже поднималась в соцсетях, но на нее никто не отреагировал. «Так потенциально опасный столб до сих пор играет в рулетку с ветром», — резюмировал житель города.