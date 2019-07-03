Акция против рака у женщин пройдет в ОКДЦ в Ростове

В указанный день женщины старше 18 лет смогут пройти скрининг по сниженной стоимости. Стоимость, которая в рамках акции равна 2350 рублей, включает визит к гинекологу для бесплатного взятия биоматериала, молекулярно-биологическое исследование для определения генотипа вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) и РАР-тест, представляющий собой цитологическое исследование методом «жидкостной цитологии» с компьютеризированной системой просмотра.