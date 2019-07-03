rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2019, 11:38

Published 3 июля 2019, 11:38

Modified 17 сентября 2022, 16:10

Updated 17 сентября 2022, 16:10

Акция против рака у женщин пройдет в ОКДЦ в Ростове

3 июля 2019, 11:38
Областной консультативно-диагностический центр в Ростове-на-Дону 27 июля проведет акцию против рака шейки матки, сообщили в медицинском учреждении.

В указанный день женщины старше 18 лет смогут пройти скрининг по сниженной стоимости. Стоимость, которая в рамках акции равна 2350 рублей, включает визит к гинекологу для бесплатного взятия биоматериала, молекулярно-биологическое исследование для определения генотипа вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) и РАР-тест, представляющий собой цитологическое исследование методом «жидкостной цитологии» с компьютеризированной системой просмотра.

Определение наличия в организме вируса папилломы человека позволяет выявить рак шейки матки на ранней стадии. Проведение ВПЧ-теста и РАР-теста с целью выявления рака практикуется в большинстве стран мира, точность результата составляет 95%.

Желающие принять участие в акции должны пройти регистрацию по телефону 8-(863) 227-0000 в срок до 26 июля. Результаты будут доступны 30 июля в личном кабинете на сайте ОКДЦ или по обращению в регистратуру центра.

Напомним, акция по раннему выявлению рака молочной железы прошла в Ростове.

Материалы по теме
Минздрав назвал территории Ростовской области, где чаще болеют раком
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика