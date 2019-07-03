Акция против рака у женщин пройдет в ОКДЦ в Ростове

Posted 3 июля 2019, 11:38
Published 3 июля 2019, 11:38
Modified 17 сентября 2022, 16:10
Updated 17 сентября 2022, 16:10
В указанный день женщины старше 18 лет смогут пройти скрининг по сниженной стоимости. Стоимость, которая в рамках акции равна 2350 рублей, включает визит к гинекологу для бесплатного взятия биоматериала, молекулярно-биологическое исследование для определения генотипа вируса папилломы человека (ВПЧ-тест) и РАР-тест, представляющий собой цитологическое исследование методом «жидкостной цитологии» с компьютеризированной системой просмотра.
Определение наличия в организме вируса папилломы человека позволяет выявить рак шейки матки на ранней стадии. Проведение ВПЧ-теста и РАР-теста с целью выявления рака практикуется в большинстве стран мира, точность результата составляет 95%.
Желающие принять участие в акции должны пройти регистрацию по телефону 8-(863) 227-0000 в срок до 26 июля. Результаты будут доступны 30 июля в личном кабинете на сайте ОКДЦ или по обращению в регистратуру центра.