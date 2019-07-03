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Posted 3 июля 2019, 08:57

Published 3 июля 2019, 08:57

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Арестованная в Ростове экс-жена Цеповяза объявила голодовку

3 июля 2019, 08:57
Арестованная в Ростове-на-Дону бывшая жена участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя объявила голодовку, сообщило региональное ГУФСИН.

Бывшая жена входившего в банду Цапков убийцы объявила голодовку 2 июля, причиной стало ее несогласие с привлечением к уголовной ответственности. Претензий к условиям содержания и сотрудникам СИЗО-1 в Ростове женщина не имеет.

Отмечается, что в настоящее время Стришняя находится под наблюдением медработников следственного изолятора.

Напомним, экс-супругу Цеповяза арестовали на два месяца за вымогательство крупной суммы у одного из бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей по делу проходит ее брат Иван. Стришняя обжаловала свой арест, рассмотрение пройдет 9 июля в Железнодорожном районном суде Ростова.

Бывшего мужа Стришней, Вячеслава Цеповяза, осудили почти на 20 лет лишения свободы за зверские убийства на Кубани.

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