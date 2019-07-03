Арестованная в Ростове экс-жена Цеповяза объявила голодовку

Напомним, экс-супругу Цеповяза арестовали на два месяца за вымогательство крупной суммы у одного из бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей по делу проходит ее брат Иван. Стришняя обжаловала свой арест, рассмотрение пройдет 9 июля в Железнодорожном районном суде Ростова.