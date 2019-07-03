Фильм «Долгий свет маяка» снимут в Ростовской области

«Съемки до 10 июля. Когда выйдет, не знаю», — сообщил Демидов. Он уточнил, что действия картины разворачиваются на маяке Мержаново и в Таганроге. Актер подтвердил, что участвует в проекте, однако подробности своей роли не раскрыл.