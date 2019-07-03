rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фильм «Долгий свет маяка» снимут в Ростовской области

3 июля 2019, 16:13
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области стартовали съемки киноленты «Долгий свет маяка», рассказал корреспонденту RostovGazeta актер Алексей Демидов, который принимает участие в проекте.

«Съемки до 10 июля. Когда выйдет, не знаю», — сообщил Демидов. Он уточнил, что действия картины разворачиваются на маяке Мержаново и в Таганроге. Актер подтвердил, что участвует в проекте, однако подробности своей роли не раскрыл.

Дебютом на экране для Алексея Демидова стала роль Гоши в телесериале «Рыжая», также актер снимался в сериале «Товарищи полицейские» (лейтенант Сэм), фильмах «Викинг» (витязь Самоха) и Мишель (главная роль).

В 2017 году в окрестностях хутора Мержаново проводились съемки детективного сериала «Смотритель маяка». Для него на берегу Таганрогского залива были сооружены маяк и несколько домиков, которые вскоре стали местной достопримечательностью. Премьера «Смотрителя маяка» прошла в июне этого года.

Материалы по теме
Маяк под Мержаново под Ростовом, который скоро исчезнет — аэросъемкаМаяк из Мержаново под Ростовом оказался никому не нужен На платный вход на маяк в Мержаново пожаловались жители Ростова
#Новости#Культура
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28