Фильм «Долгий свет маяка» снимут в Ростовской области

«Съемки до 10 июля. Когда выйдет, не знаю», — сообщил Демидов. Он уточнил, что действия картины разворачиваются на маяке Мержаново и в Таганроге. Актер подтвердил, что участвует в проекте, однако подробности своей роли не раскрыл.
Дебютом на экране для Алексея Демидова стала роль Гоши в телесериале «Рыжая», также актер снимался в сериале «Товарищи полицейские» (лейтенант Сэм), фильмах «Викинг» (витязь Самоха) и Мишель (главная роль).
В 2017 году в окрестностях хутора Мержаново проводились съемки детективного сериала «Смотритель маяка». Для него на берегу Таганрогского залива были сооружены маяк и несколько домиков, которые вскоре стали местной достопримечательностью. Премьера «Смотрителя маяка» прошла в июне этого года.