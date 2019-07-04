Бравшего семенами взятки экс-главу района будут судить в Ростовской области

Posted 4 июля 2019, 13:06
Published 4 июля 2019, 13:06
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
«В 2015 году чиновник незаконно изъял у компании „Крестьянин“ земельный участок и отдал в аренду аффилированным лицам. После этого он приказал подчиненным не заниматься работой по взысканию денег за аренду», — сказано в сообщении. Отмечается, что сумма долга за три года достигла 900 тысяч рублей. На самом участке проходили сельскохозяйственные работы для получения прибыли.
«Также злоумышленник получил семена ячменя и сафлору от председателя кооператива „Авангард“ за переоформление права аренды на занимаемые земли. Общая стоимость поставленного товара составила 500 тысяч рублей», — говорится в публикации.
После этого завели уголовное дело, его передали в Морозовский районный суд. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.