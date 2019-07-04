Бравшего семенами взятки экс-главу района будут судить в Ростовской области

«В 2015 году чиновник незаконно изъял у компании „Крестьянин“ земельный участок и отдал в аренду аффилированным лицам. После этого он приказал подчиненным не заниматься работой по взысканию денег за аренду», — сказано в сообщении. Отмечается, что сумма долга за три года достигла 900 тысяч рублей. На самом участке проходили сельскохозяйственные работы для получения прибыли.