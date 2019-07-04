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Posted 4 июля 2019, 13:06

Published 4 июля 2019, 13:06

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Бравшего семенами взятки экс-главу района будут судить в Ростовской области

4 июля 2019, 13:06
В Ростовской области будут судить бывшего главу администрации Милютинского района, обвиняемого в махинациях с землей и получении взятки, сообщает Генпрокуратура.

«В 2015 году чиновник незаконно изъял у компании „Крестьянин“ земельный участок и отдал в аренду аффилированным лицам. После этого он приказал подчиненным не заниматься работой по взысканию денег за аренду», — сказано в сообщении. Отмечается, что сумма долга за три года достигла 900 тысяч рублей. На самом участке проходили сельскохозяйственные работы для получения прибыли.

«Также злоумышленник получил семена ячменя и сафлору от председателя кооператива „Авангард“ за переоформление права аренды на занимаемые земли. Общая стоимость поставленного товара составила 500 тысяч рублей», — говорится в публикации.

После этого завели уголовное дело, его передали в Морозовский районный суд. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

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