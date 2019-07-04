ФК «Ростов» подписал контракт с экс-игроком «Динамо»

Posted 4 июля 2019, 04:44
Published 4 июля 2019, 04:44
Modified 1 октября, 14:24
Updated 1 октября, 14:24
Козлов с 16 лет играл за молодежный состав немецкого «Гамбурга», после чего вернулся в Россию и продолжил карьеру здесь. С 2010 года в течение трех лет он был игроком «Кубани», также он провел 14 игр за национальную сборную.
Отмечается, что в 2014 году футболист присоединился к клубу «Динамо», за который провел более 100 игр и забил 7 мячей. Сейчас Козлову 32 года.
Команда пожелала новому футболисту успешной игры в желто-синей футболке.
Сейчас «Ростов» участвует в предсезонном турнире, в котором он победил «Спартак» и ЦСКА, но успел проиграть «Краснодару».