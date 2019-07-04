Водоем под Ростовом, где погибли двое детей, был вырыт нелегально

Posted 4 июля 2019, 14:02
Published 4 июля 2019, 14:02
Modified 11 сентября 2022, 15:00
Updated 11 сентября 2022, 15:00
Трагедия случилось в станице Буденновской в понедельник, когда двое детей в возрасте пяти и семи лет пошли скупаться. Позже их тела были вытащены на берег.
«По факту причинения смерти по неосторожности завели уголовное дело. Следствие установило, что водоем был вырыт незаконно», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства гибели детей и проведены необходимые экспертизы. Также предстоит найти человека, который выкопал водоем и не обеспечил его безопасность.
Максимальное наказание по делу составляет четыре года лишения свободы.