Родители ростовчанки обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве 10 млн

«Но там мизерные суммы, ей же не миллионы шли. За полгода ей удалось собрать около восьми тысяч рублей. А дозы, как мне известно, меньше тысячи не стоят. Переводы ведь можно отследить, это все очень просто делается. Я в переписках Леры видел, как она отправляла волонтерам и приютам эти деньги. А полиция утверждает, что деньги на карточку ей приходили за наркотрафик. Кто будет платить за наркотики через „Сбербанк Онлайн“? Это же смешно», — говорит Игорь Студеникин.