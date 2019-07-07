Родители ростовчанки обвинили полицию в подбросе наркотиков и вымогательстве 10 млн

Posted 7 июля 2019, 06:13
Published 7 июля 2019, 06:13
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Валерия не замужем, детей у нее нет, живет с родителями. У Леры есть 20-летний брат, сейчас родители боятся выпускать его на улицу из-за угроз со стороны правоохранителей. Со дня задержания ростовчанки по подозрению в распространении наркотиков молодой человек, как утверждает его отец Игорь Студеникин, не выходил на улицу.
Зоозащитнице подбросили в сумку наркотики сотрудники полиции, утверждает папа женщины. А деньги, которые она собирала на помощь животным, как считают полицейские, наркозависимые присылали Валерии для очередной дозы.
Задержание — похищение
Женщину задержали 20 июня на проспекте Ленина в Ворошиловском районе сразу после посещения стоматолога. К ней, как рассказывает отец Валерии, подъехали неизвестные на Hyundai Accent, «затолкали» в иномарку и повезли в сторону Северного кладбища.
«Ее похитили, а не задержали! По дороге один из мужчин забрал сумку Валерии и положил в нее пакет с наркотиками. После чего они стали ее запугивать, требовать, чтобы я заплатил пять миллионов рублей. Пугали тем, что ее брата тоже могут посадить», — говорит отец задержанной Игорь Студеникин.
Со слов отца, Валерию отвезли в микрорайон Западный и передали «в руки» сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Железнодорожного района.
«Сначала полицейские заставляли признаваться в 20 закладках, затем в десяти, но остановились на семи. Она сама, по указанию сотрудников полиции, сначала закладывала наркотики, а спустя два дня „нашла“ их во время следственных действий. Адвоката все это время к ней не допускали», — говорит Студеникин.
Всего Валерии инкриминируют распространение амфетамина в размере 2,93 грамма, что считается крупным размером.
Сейчас девушка находится в СИЗО. Следователя у нее нет, как уверяет папа женщины.
«Четыре следователя сменилось, никто не хочет заниматься этим делом, все отказались, прекрасно понимая, что это „чернуха“», — продолжает мужчина.
После того, как у Валерии появился адвокат, полицейские стали просить уже 10 миллионов рублей у нее, заявил Игорь Студеникин.
«Она весит 45 килограммов всего, у нее серьезный диагноз — эутириоз (патология щитовидной железы. Прим. Ред.). Также у Леры произошло смещение позвоночника и бедра после разбойного нападения в 2010 году», — говорит ее отец.
А созналась Валерия в совершении преступления из-за страха за брата, уверяет ее папа.
«Они сказали ей, что знают, где мы живем, и все знают о нашей семье. Могут и брата „взять“, вот она и испугалась, во всем, что ей инкриминировали — созналась», — рассказывает Студеникин.
Жалобы
Адвокат Валерии и ее отец написали жалобы везде, куда можно — областному прокурору, уполномоченному представителю президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову, в общественную приемную Дмитрия Медведева, начальнику Управления собственной безопасности по Ростовской области, уполномоченному по правам человека в Ростовской области Анатолию Харьковскому. Пока никаких официальных ответов нет.
«Валерию содержали в дежурной части ОП-2 незаконно в течение двух суток. Задержанную из дежурной части вывезли 21 июня на осмотры места происшествия. Следователь, при составлении пяти протоколов осмотра места происшествия, допустил грубейшие нарушения УПК РФ, не разъяснил Студеникиной никаких прав, произвел осмотр места без адвоката», — говорит Трофимова.
Следователи занимались вымогательством, действовали из личной заинтересованности, желая приукрасить и улучшить показатели, как выявляемости административных правонарушений, так и раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, считает адвокат.
Все эти факты изложены и в официальных жалобах и письмах.
«В кармане Валерии в отделе полиции нашли „забытый“ полицейскими электрошокер, а в моем доме при обыске полицейские „забыли“ сумку с табельным оружием. Так они работают ответственно», — вспоминает отец Студеникиной.
Волонтерство
На странице «ВКонтакте» у Валерии вместо своих фотографий снимки животных. Фото собак или кошек, нуждающихся в помощи неравнодушных.
Отец женщины утверждает, что деньги, которые переводили Лере на карту для помощи животным, и стали основой для возбуждения уголовного дела в отношении нее.
«Но там мизерные суммы, ей же не миллионы шли. За полгода ей удалось собрать около восьми тысяч рублей. А дозы, как мне известно, меньше тысячи не стоят. Переводы ведь можно отследить, это все очень просто делается. Я в переписках Леры видел, как она отправляла волонтерам и приютам эти деньги. А полиция утверждает, что деньги на карточку ей приходили за наркотрафик. Кто будет платить за наркотики через „Сбербанк Онлайн“? Это же смешно», — говорит Игорь Студеникин.
Мужчина предоставил переписки Валерии «ВКонтакте» с зоозащитниками. Из сообщений следует, что женщина регулярно общалась с волонтерами и отправляла различные суммы на помощь животным. Фигурируют суммы не более тысячи рублей, Валерия конкретно пишет, для какой именно собаки отправляет деньги.
Однако куратор приюта «Зоопомощь», откуда она делала репосты на свою страницу в ВК, не смогла вспомнить задержанную.
«Возможно, она оказывала разовую помощь, но вспомнить ее не могу. У нас много людей оказывают информационную поддержку, поэтому я не могу всех помнить», — говорит волонтер.
Некоторые волонтеры заявили, что в наше время вполне возможно, что некоторые, «помогая» животным, прикрывают свои преступные дела.
«Все возможно, конечно, "дыма без огня не бывает", но маловероятно. Это все настолько просто проверить, достаточно проследить конечные пункты отправки денег. В волонтерстве все прозрачно, каждая копейка подотчетна. Родители не всегда знают, чем занимаются их дети, для папы и мамы — их дети — самые прекрасные существа, и они никогда не признаются в том, что, возможно, их ребенок является преступником», — говорит зоозащитник, пожелавший не называть свое имя.
Еще одна зоозащитница призналась, что если вина Валерии будет доказана, можно любого волонтера посадить за помощь животным.
«Есть волонтеры, которые тесно с Валерией работали годами. Она неоднократно перечисляла деньги для помощи животным. Если дело обстоит именно так, что из-за переводов денег могут человека осудить — любой из тех, кто помогает животным, может попасть в такую ситуацию. Многие ведут сборы, но это же не говорит о том, что мы занимаемся продаже запрещенных веществ», — говорит волонтер из Ростова Людмила.
Руководитель приюта для бездомных собак в Ростове Татьяна (свою фамилию женщина попросила не указывать) утверждает, что уже на протяжении полутора лет плотно сотрудничает с Валерией.
«Она светлый и отзывчивый человек, я не верю, что она могла заниматься распространением наркотиков. Не может такого быть! Валерия помогала разным приютам. Люди приносили подарки, еду или деньги, Лера все это собирала и отвозила по разным адресам. Она среди своих знакомых собирала деньги и отправляла нам на лечение или содержание конкретных животных. Честная и порядочная девушка. Она вязала одежду для щенков и котят, и делала это абсолютно бескорыстно. Однозначно, это все вранье», — говорит Татьяна.
Вечерами, со слов отца, Валерия всегда находилась дома, если женщина занималась распространением наркотиков — семья непременно об этом бы узнала.
«Днем только если она могла заниматься распространением наркотиков. Ну, это глупо. Она вязала шапочки для животных на заказ. По профессии Лера бухгалтер. То, что происходит с моей дочерью — это превышение полномочий и полный произвол», — рассказывает Игорь.
Семья Студеникиных не богата, до 2012 года у отца Валерии был успешный бизнес, но в последние годы дело стоит.
«Я зарабатываю около 45 тысяч рублей в месяц. Откуда у моей семьи могут быть 10 миллионов рублей? У полицейских старая информация, даже если я продам свой старый BMW и квартиру — у меня не наберется таких денег», — продолжает Студеникин.
Записать разговор, во время которого, со слов Студеникина, у него требовали взятку в 5, а потом и в 10 миллионов рублей, мужчина не успел.
228 статья
В полиции региона подтвердили задержание Валерии Студеникиной по «любимой» и ставшей уже народной наркостатье.
«В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ „Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотического вещества“. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — ответили на вопросы журналиста в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если вина Валерии будет доказана, ей грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.