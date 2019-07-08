В Ростове с начала года утонули девять человек

Сюжет Эксклюзив

Девять человек с начала года утонули в городе Ростове-на-Дону, заявил журналистам во время объезда объектов, запрещенных для купания, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО ЧС Александр Плетнев.

Спасатели вместе с представителями СМИ в субботу утром совершили рейд по запрещенным для купания местам. Ростовчанам объяснили в очередной раз, о том, где находятся официально оборудованные для купания места. Всего в Ростове четыре пляжа, где разрешено купаться: «Дружба» — Ворошиловский район, пляж о. Зеленый — Пролетарский район, городской пляж — Кировский район, частный пляж «Карьер» — Советский район. У спасателей есть список мест, где чаще всего тонут люди. Таких пляжей 13, и их ежедневно патрулируют наряды ПСО. Во время проведения регулярных рейдов межведомственных комиссий в отделы полиции доставлено 62 несовершеннолетних, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все несовершеннолетние поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Спасены жизни 10 человек, купающихся в необорудованных местах: пять человек в Пролетарском районе, четыре человека — в Ворошиловском районе и один человек — в Советском районе. «С начала года в Ростове-на-Дону утонули девять человек: в том числе двое несовершеннолетних. Один 14-летний подросток погиб в реке Дон на территории Железнодорожного района, вторая, 17-летняя девушка, утонула в ночное время на территории городского пляжа „Левобережный“ в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Плетнев. В прошлом году не было несчастных случаев на воде в Ростове, связанных с детьми, добавил Плетнев. Анализ происшествий на воде показывает, что тонут в основном те, кто умеет плавать. Основными причинами гибели остается купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2019 году увеличилось оставление детей без присмотра взрослых.