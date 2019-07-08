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Posted 8 июля 2019, 15:00

Published 8 июля 2019, 15:00

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

В Ростове с начала года утонули девять человек

8 июля 2019, 15:00
Сюжет
Эксклюзив
Девять человек с начала года утонули в городе Ростове-на-Дону, заявил журналистам во время объезда объектов, запрещенных для купания, исполняющий обязанности начальника управления по делам ГО ЧС Александр Плетнев.

Спасатели вместе с представителями СМИ в субботу утром совершили рейд по запрещенным для купания местам. Ростовчанам объяснили в очередной раз, о том, где находятся официально оборудованные для купания места.

Всего в Ростове четыре пляжа, где разрешено купаться: «Дружба» — Ворошиловский район, пляж о. Зеленый — Пролетарский район, городской пляж — Кировский район, частный пляж «Карьер» — Советский район.

У спасателей есть список мест, где чаще всего тонут люди. Таких пляжей 13, и их ежедневно патрулируют наряды ПСО. Во время проведения регулярных рейдов межведомственных комиссий в отделы полиции доставлено 62 несовершеннолетних, на их родителей составлено 42 административных протокола. Все несовершеннолетние поставлены на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Спасены жизни 10 человек, купающихся в необорудованных местах: пять человек в Пролетарском районе, четыре человека — в Ворошиловском районе и один человек — в Советском районе.

«С начала года в Ростове-на-Дону утонули девять человек: в том числе двое несовершеннолетних. Один 14-летний подросток погиб в реке Дон на территории Железнодорожного района, вторая, 17-летняя девушка, утонула в ночное время на территории городского пляжа „Левобережный“ в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал Плетнев.

В прошлом году не было несчастных случаев на воде в Ростове, связанных с детьми, добавил Плетнев.

Анализ происшествий на воде показывает, что тонут в основном те, кто умеет плавать. Основными причинами гибели остается купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2019 году увеличилось оставление детей без присмотра взрослых.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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