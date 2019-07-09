Дело экс-жены Цеповяза направили в Ростове на новое рассмотрение

Posted 9 июля 2019, 14:53
Published 9 июля 2019, 14:53
Modified 1 октября 2024, 14:47
Updated 1 октября 2024, 14:47
Бывшую супругу Цеповяза арестовал на два месяца Железнодорожный районный суд за вымогательство 70 миллионов рублей у бизнесменов в станице Кущевской Краснодарского края. Вместе с Натальей арестован ее родной брат Иван. В отношении родственников было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 163 ч.3 п.б УК РФ «Вымогательство» (в целях получения имущества в особо крупном размере). По этой статье брату и сестре грозит, если их вина будет доказана, до 15 лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Три адвоката Стришней обжаловали ее арест, они требуют выпустить арестованную под домашний арест. Ранее Наталья объявила о голодовке, во вторник в начале заседания ей стало плохо и она попросила о перерыве. В СИЗО были вызваны медики, рассмотрение апелляционной жалобы продолжился через 15 минут.
После того, как заседание продолжили, врач-терапевт заявил о том, что арестованной оказана симптоматическая помощь. Адвокаты Стришней сообщили о том, что Наталья страдает онкологией с 2011 года и все это время ей не оказывается необходимая медицинская помощь. На это врач ответил, что болезнь Натальи находится на стадии ремиссии. Однако сама Стришняя заявила, что это не так.
Также, как и на рассмотрении апелляции по мере пресечения Ивана Стришнего, на заседании по мере пресечения Натальи поступило заявление от брата ее бывшего мужа. Андрей Цеповяз заявил о том, что выпускать под домашний арест Наталью и Ивана нельзя, так как они могут оказать давление на свидетелей. Но это заявление судья Елена Парьева не стала приобщать к делу.
Стришняя арестована Железнодорожным районным судом Ростова-на-Дону до 23 августа. Адвокаты потребовали отпустить ее под домашний арест, указывая, что она страдает тяжелой болезнью и является инвалидном второй группы. Защитники арестованной уверены, что нет сведений о том, что она причастна к инкриминируемому преступлению. Ранее Стришняя к уголовной ответственности не привлекалась, добавили адвокаты. Сумму залога, которую предложили защитники Стришней, составила три миллиона рублей.
«Дело направить на новое рассмотрение. Меру пресечения оставить без изменения на срок восемь суток (до 16 июля)», — сказал судья.
Бывшего мужа Стришней, Вячеслава Цеповяза, осудили почти на 20 лет лишения свободы за зверские убийства на Кубани.
Некоторые полагают, что арест брата и сестры Стришних — это месть арестованного Вячеслава Цеповяза за «слив» фотографий из СИЗО, где он отбывал наказание в «комфортных» условиях. Снимки, где Вячеслав Цеповяз вальяжно позирует с деликатесами, попали в сеть благодаря именно Наталье Стришней. Тогда женщина рассказала журналистам, что опасается за свою жизнь, якобы Вячеслав ей угрожает судебными исками.