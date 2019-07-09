Кончаловский осенью завершит съемки фильма о расстреле рабочих в Новочеркасске

Posted 9 июля 2019, 12:53
Published 9 июля 2019, 12:53
Modified 11 сентября 2022, 15:02
Updated 11 сентября 2022, 15:02
Фильм посвящен трагическим события 1962 года, когда была расстреляна мирная рабочая демонстрация. Съемки пройдут в двух городах — Новочеркасске и Москве.
«На главную роль утвердили Юлию Высоцкую, будут задействованы и непрофессиональные актера. Сейчас завершилась работа над массовыми сценами, для чего на стадионе „Лужники“ возвели декорации в натуральную величину», — пишет издание.
Отмечается, что Кончаловский хочет восстановить эпоху СССР шестидесятых годов. Монтаж картины завершится в 2020 году.
Ранее появилась информация, что в регионе стартовали съемки киноленты «Долгий свет маяка». Действия картины разворачиваются на маяке Мержаново и в Таганроге.