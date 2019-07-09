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Posted 9 июля 2019, 12:53

Published 9 июля 2019, 12:53

Modified 11 сентября 2022, 15:02

Updated 11 сентября 2022, 15:02

Кончаловский осенью завершит съемки фильма о расстреле рабочих в Новочеркасске

9 июля 2019, 12:53
Осенью текущего года будет завершена работа над фильмом «Дорогие товарищи», который снимает Андрей Кончаловский, сообщает издание «ТАСС».

Фильм посвящен трагическим события 1962 года, когда была расстреляна мирная рабочая демонстрация. Съемки пройдут в двух городах — Новочеркасске и Москве.

«На главную роль утвердили Юлию Высоцкую, будут задействованы и непрофессиональные актера. Сейчас завершилась работа над массовыми сценами, для чего на стадионе „Лужники“ возвели декорации в натуральную величину», — пишет издание.

Отмечается, что Кончаловский хочет восстановить эпоху СССР шестидесятых годов. Монтаж картины завершится в 2020 году.

Ранее появилась информация, что в регионе стартовали съемки киноленты «Долгий свет маяка». Действия картины разворачиваются на маяке Мержаново и в Таганроге.

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