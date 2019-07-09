Путин издал указ об утверждении Года памяти и славы

Российский портал правовой информации уже содержит указ Владимира Путина о проведении в стране Года памяти и славы, информирует ТАСС.
В тексте документа идет речь об основной цели придания данному периоду такого статуса: сохранение исторической памяти народа. В указе также подчеркивается важная для страны юбилейная дата: 75-я годовщина со дня Победы в ВОВ.
Координатором работы оргкомитета “Победа” по оптимизации деятельности ведомств, учреждений и организаций в рамках будущего года станет глава кремлевской администрации Антон Вайно.
На Правительство РФ возложена обязанность по разработке плана основных мероприятий в честь Года памяти и славы. Местной исполнительной власти рекомендуется оказывать всестороннюю поддержку данной работе.