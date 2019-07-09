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Путин издал указ об утверждении Года памяти и славы

9 июля 2019, 06:22
Фото: kremlin.ru
Лидер РФ Владимир Путин официально объявил Годом памяти и славы следующий, 2020 год. Это решение приурочено к 75-летию Победы в ВОВ. Оргкомитету “Победа” теперь предстоит заняться организацией мероприятий по данной тематике.

Российский портал правовой информации уже содержит указ Владимира Путина о проведении в стране Года памяти и славы, информирует ТАСС.

В тексте документа идет речь об основной цели придания данному периоду такого статуса: сохранение исторической памяти народа. В указе также подчеркивается важная для страны юбилейная дата: 75-я годовщина со дня Победы в ВОВ.

Координатором работы оргкомитета “Победа” по оптимизации деятельности ведомств, учреждений и организаций в рамках будущего года станет глава кремлевской администрации Антон Вайно.

На Правительство РФ возложена обязанность по разработке плана основных мероприятий в честь Года памяти и славы. Местной исполнительной власти рекомендуется оказывать всестороннюю поддержку данной работе.

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