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Жителя Ростовской области наказали за незаконную добычу песчаника

9 июля 2019, 05:46
Фото: pixabay.com
К административной ответственности привлекли жителя хутора Богданов Ростовской области, который незаконно занимался добычей полезных ископаемых, проинформировало управление Генпрокуратуры в ЮФО.

В ходе проверки обнаружили факты повреждения плодородного слоя почвы и незаконной добычи выветрелого песчаника. Работы проводились в Малокаменском сельском поселении на земле сельскохозяйственного назначения.

За работу без лицензии нарушителя оштрафовали. Также от него через суд потребовали рекультивировать поврежденный земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров.

«Каменский районный суд удовлетворил все требования. Мужчине предстоит привести земли в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», — пояснили в управлении.

Кроме того, по факту незаконной предпринимательской деятельности завели уголовное дело.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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