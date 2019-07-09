Жителя Ростовской области наказали за незаконную добычу песчаника

В ходе проверки обнаружили факты повреждения плодородного слоя почвы и незаконной добычи выветрелого песчаника. Работы проводились в Малокаменском сельском поселении на земле сельскохозяйственного назначения.
За работу без лицензии нарушителя оштрафовали. Также от него через суд потребовали рекультивировать поврежденный земельный участок площадью 4 тысячи квадратных метров.
«Каменский районный суд удовлетворил все требования. Мужчине предстоит привести земли в состояние, пригодное для использования по целевому назначению», — пояснили в управлении.
Кроме того, по факту незаконной предпринимательской деятельности завели уголовное дело.