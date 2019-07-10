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Фронтовую перекроют для движения в Ростове

10 июля 2019, 06:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону улица Фронтовая будет перекрыта для автомобилистов из-за ремонтных работ, рассказали в городской администрации.

Проезд перекроют по всей длине Фронтовой на период с 29 июля по 20 августа. В это время рабочие займутся ремонтом тротуара.

Администрация также предупредила водителей о других намеченных перекрытиях из-за ремонта дороги. Так, с 29 июля по 2 августа проезд закроют по улице Московской на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Братский.

Кроме того, на участке переулка Нахичеванский с 18 августа станет одностороннее движение. Также до осени для водителем большегрузов ввели ограничения движения во время жары. Им запрещается выезжать на трассы, если температура выше 32 градусов.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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