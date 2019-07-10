Фронтовую перекроют для движения в Ростове

Проезд перекроют по всей длине Фронтовой на период с 29 июля по 20 августа. В это время рабочие займутся ремонтом тротуара.
Администрация также предупредила водителей о других намеченных перекрытиях из-за ремонта дороги. Так, с 29 июля по 2 августа проезд закроют по улице Московской на участке от проспекта Ворошиловский до переулка Братский.
Кроме того, на участке переулка Нахичеванский с 18 августа станет одностороннее движение. Также до осени для водителем большегрузов ввели ограничения движения во время жары. Им запрещается выезжать на трассы, если температура выше 32 градусов.