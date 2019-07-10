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Posted 10 июля 2019, 05:47

Published 10 июля 2019, 05:47

Modified 24 декабря 2024, 18:27

Updated 24 декабря 2024, 18:27

Ливни, град и ураганный ветер пообещали ростовчанам в среду

10 июля 2019, 05:47
Местами в Ростовской области в среду резко ухудшится погода, могут пройти ливни и град, рассказали в региональном УМЧС.

Неблагоприятная погода местами в регионе и Таганрогском заливе ожидается в среду и четверг. В эти дни могут пройти ливни с грозой и град.

Отмечается, что скорость ветра поднимется до 23 метров в секунду. Жителей региона попросили набирать номер 112 в экстренных ситуациях.

По информации Гидрометцентра, в Ростове со среды по субботу будут идти дожди. Максимальная температура воздуха составит 27 градусов. В воскресенье в городе воздух прогреется до 28 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно.

Ранее в Ростовской области из-за непогоды в Морозовске подтопило несколько дорог.

#Общество#Новости
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