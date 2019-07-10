Почему подписчики Instagram ненавидят ростовчанку Костенко и обожают Бузову

«Все дело в том, что у каждого человека окружающий мир отражает его внутреннее состояние. Это говорит о том, что Костенко внутри именно таким образом себя воспринимает, хотя внешне она может пытаться позиционировать другую реальность. А люди просто неосознанно «отзеркаливают» ее отношение к себе. И поскольку сейчас энергетика очень мощная, то все очень мощно и проявляется. А Бузова, какая бы она ни была, она более искренне себя воспринимает и больше любит себя. Поэтому, даже если Ольга делает глупости, люди это воспринимают не так негативно. То есть, люди «зеркалят» ее отношение к себе. И так у каждого человека, если ты внутренне относишься к себе с критикой и недоверием, есть чувства вины, то все окружающие будут тебе это очень мощно «зеркалить», — считает Бойко.