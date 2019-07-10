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Почему подписчики Instagram ненавидят ростовчанку Костенко и обожают Бузову

10 июля 2019, 11:41
Фото: коллаж / vk.com/olgabuzova/instagram.com/kostenko.94
Между бывшей и нынешней женой футболиста Дмитрия Тарасова который год ведется нешуточная «война». Пользователи соцсетей почему-то не любят уроженку Ростовской области Анастасию Костенко, а любое телодвижение Ольги Бузовой, напротив, с удовольствием восхваляют.

В чем дело, почему почти все действия ростовчанки раздражают хейтеров, выясняла RostovGazeta.

Тарасов и его три жены

Дмитрию Тарасову 32 года, и он успел уже трижды жениться. Профессиональная карьера его также состоит пока из трех клубов: «Томь», «Москва» и «Локомотив» (Москва). Из последних новостей о знаменитом футболисте: 30 июня истек контракт «Локомотива» с Тарасовым, и он летит в Барселону, чтобы там пройти реабилитацию травмы, которую получил в последнем матче сезона. За свой счет, между прочим.

Дмитрий Тарасов
Фото: Елена Рыбакова/CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org

В 2009 году у Тарасова родилась дочь в первом браке с Оксаной Пономаренко. Семейная идиллия продлилась два года, тогда футболисту было всего 23. И о нем не говорили все светские хроники, как сейчас. Во второй раз Тарасов женился в 2012 году на телеведущей Ольге Бузовой, а через пять лет развелся. Что именно стало причиной ухода от Бузовой — непонятно.

После этого события Тарасов в миг стал популярным сердцеедом, а Ольга, благодаря своей печали на фоне расставания с любимым человеком, начала набирать сочувствующих подписчиков в Instagram.

Спустя два года после развода с Бузовой Тарасов вновь женился, теперь уже своей супругой он выбрал уроженку Ростовской области Анастасию Костенко.

Анастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий Тарасов 2018 г.Анастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий Тарасов 2018 г.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов 2014 г.Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов 2014 г.
Анастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий Тарасов 2018 г.
Фото: vk.com/nastusha_kostenko

Девушке 25 лет, она фотомодель и обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия-2014». В июле прошлого года у Тарасова появилась вторая дочь Милана.

Война в Сети

Сразу после развода с Бузовой, а может еще во время брака с ней, как поговаривают знающие, Тарасов ввязался в новые отношения.

Страдания Бузовой не принесли ничего хорошего ее бывшему мужу и его нынешней жене. По-настоящему известной Костенко стала лишь после замужества, хотя у девушки достаточно бурная карьера в модельном мире. И все же, сразу после развода, Бузова объявила войну своему экс-супругу и его новой пассии.

И в этом ей активно помогает многочисленная армия подписчиков, около 16 миллионов человек, как уверяет ее страница в Instagram. Хейтеры не теряют время даром, поклонники теледивы и начинающий певицы Бузовой готовы наброситься на Костенко по любому поводу.

В основном, недовольство пользователей касается ее внешнего вида. «Где вы эти платья берете? Когда они закончатся?» — пишут ей неизвестные.

Людям не нравятся ни платья, ни обувь, ни улыбка Анастасии. Хейтеры обсудили даже фотографию дочери Тарасова, когда появились первые снимки с малышкой.

«Маленький монстр», — писали в комментариях под фотографии люди, явно не отличающиеся воспитанностью.

Кстати, очаровательной Милане сегодня, 10 июля, исполняется год. И о своих трогательных ощущениях после родов поделилась Анастасия вновь в своем Instagram. Девушка в белой широкой рубашке с дочерью на руках устроила фотосессию. Завистники сразу же набросились на Настю, обещая ей развод и судьбу Бузовой.

У Костенко, кстати говоря, 774 тысячи подписчиков, битва с миллионами фолловеров Бузовой явно неравная. То пользователи придираются к каблукам, в которых Костенко решила устроить фотосессию на пляже, то никому не нравится ее свитер.

В любой фотографии, которую экс-фотомодель выкладывает в Instagram, хейтеры видят подражание Бузовой. Костенко зачем-то иногда даже ввязывается в негативный спор с недоброжелателями, чем еще больше привлекает к себе внимание.

Ольга БузоваОльга Бузова
Анастасия Тарасова (Костенко)Анастасия Тарасова (Костенко)
Ольга Бузова
Фото: instagram.com/buzova86

Совершенно другая история у Бузовой, как только ее не называют, девушке все равно. У нее нет голоса и слуха, кричат эксперты, но она запела. И ее песни становятся хитами и самыми осуждаемыми треками. И неважно то, что в комментариях чаще всего пишут, насколько ужасна ее очередная песня, говорят эксперты. Обсуждается и точка, считает певица.

Во всех ее песнях прослеживается, как пишут подписчики, страдания по Тарасову. Многие уверены, Ольга все еще любит Дмитрия и все-таки надеется его вернуть. Ольга настолько уверена в себе, что появился даже термин «феномен Бузовой», который никто не берется разгадать.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
Фото: vk.com/olgabuzova

Стоит отметить, что и у Бузовой, конечно же, есть негативные комментарии, однако СМИ не подхватывают каждое высказывание хейтеров и не делают из этого новости. Что, напротив, достаточно часто происходит с Костенко.

Феномен ненависти

Разгадать феномен ненависти к Костенко и обожания со стороны пользователей к Бузовой берется взялась психолог Стелла Бойко.

«Все дело в том, что у каждого человека окружающий мир отражает его внутреннее состояние. Это говорит о том, что Костенко внутри именно таким образом себя воспринимает, хотя внешне она может пытаться позиционировать другую реальность. А люди просто неосознанно «отзеркаливают» ее отношение к себе. И поскольку сейчас энергетика очень мощная, то все очень мощно и проявляется. А Бузова, какая бы она ни была, она более искренне себя воспринимает и больше любит себя. Поэтому, даже если Ольга делает глупости, люди это воспринимают не так негативно. То есть, люди «зеркалят» ее отношение к себе. И так у каждого человека, если ты внутренне относишься к себе с критикой и недоверием, есть чувства вины, то все окружающие будут тебе это очень мощно «зеркалить», — считает Бойко.

Ольга БузоваОльга Бузова
Анастасия Тарасова (Костенко)Анастасия Тарасова (Костенко)
Ольга Бузова
Фото: instagram.com/buzova86

Звезда Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман также прокомментировала ситуацию между Костенко и Бузовой, а также их фанатами и ненавистниками.

Мария Лиман
Фото: instagram.com/liman_maria

«Я думаю, что Костенко разрушила брак. Но мое мнение, от хорошей жизни муж не гуляет. На месте Костенко, могла быть другая, и ситуация также сложилась, а большинство пользователей, которые поддерживают Бузову, на мой взгляд, вся купленная публика, такая же, как и все фанаты Оли. Ни для кого не секрет, что ее количество поклонников в Instagram значительно меньше, а все остальное — регулярно накручиваемые боты. Я думаю, Бузова реально Костенко благодарна потому, что только после печального расставания, Оля, как после клинической смерти, обрела дар голоса и начала петь», — говорит Лиман.

Анастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий ТарасовАнастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий Тарасов
Ольга БузоваОльга Бузова
Анастасия Тарасова (Костенко) и Дмитрий Тарасов
Фото: instagram.com/kostenko.94

Добавим, журналист RostovGazeta направил вопросы для интервью по этой теме помощнице Анастасии Костенко, однако ответы не были получены.

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