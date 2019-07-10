В магазине ростовской «Глории Джинс» нашли нарушение пожбезопасности

АО «Глория Джинс» управляет почти 600 магазинами в России, Грузии, Белоруссии и на Украине. Ранее компания самостоятельно производила свою продукцию, но в последние годы сосредоточилась на розничном бизнесе, начав заказывать производство у сторонних подрядчиков. В 2017 году выручка компании от продажи превысила 15 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 329,5 миллиона рублей.