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В магазине ростовской «Глории Джинс» нашли нарушение пожбезопасности

10 июля 2019, 17:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В магазине одежды компании из Ростовской области «Глория Джинс» в Ессентуках в Ставропольском крае нашли нарушения пожарной безопасности.

Так, в ходе внеплановой проверки в помещении магазина в Ессентуках по улице Интернациональной в июне 2019 года проверяющие отметили одно нарушение — ширина дублирующих дверей эвакуационного выхода в западной части первого этажа не соответствует требованиям пожарной безопасности.

По результатам проверки компании было выдано предписание. Устранить нарушения необходимо будет до 1 февраля 2020 года.

АО «Глория Джинс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1995 году. Основным видом деятельности компании является торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. Генеральным директором «Глории Джинс» назначена Шарен Терни, возглавлявшая ранее компанию Victoria’s Secret.

Более 41,8% акций компании принадлежит АО «Корпорация «Глория Джинс», 58,17% — владеет люксембургская «Ла Мод Инвестиссман С. а. р. л.».

АО «Глория Джинс» управляет почти 600 магазинами в России, Грузии, Белоруссии и на Украине. Ранее компания самостоятельно производила свою продукцию, но в последние годы сосредоточилась на розничном бизнесе, начав заказывать производство у сторонних подрядчиков. В 2017 году выручка компании от продажи превысила 15 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 329,5 миллиона рублей.

Ранее проведенная проверка работы «Корпорации «Глория Джинс» в Новошахтинске Ростовской области выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. Кроме того, управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу вынесло запрет на реализацию некоторых видов товаров в магазине розничной сети АО «Глория Джинс».

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