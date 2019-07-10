Зеленский за день уволил свыше семидесяти глав районных администраций

Газета “Известия” пишет, что причиной снятия с должности является прекращение полномочий украинского лидера Петра Порошенко. Так, в соответствии с указами Зеленского были уволены десять глав районных государственных администраций в Винницкой области и столько же в Кировоградской, один — в Днепропетровской, три — в Закарпатской и в Донецкой, восемь — в Волынской, два — в Житомирской, пять — во Львовской.