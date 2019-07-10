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Posted 10 июля 2019, 10:23

Published 10 июля 2019, 10:23

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

Зеленский за день уволил свыше семидесяти глав районных администраций

10 июля 2019, 10:23
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, девятого июля, уволил семьдесят одного руководителя районных государственных администраций.

Газета “Известия” пишет, что причиной снятия с должности является прекращение полномочий украинского лидера Петра Порошенко. Так, в соответствии с указами Зеленского были уволены десять глав районных государственных администраций в Винницкой области и столько же в Кировоградской, один — в Днепропетровской, три — в Закарпатской и в Донецкой, восемь — в Волынской, два — в Житомирской, пять — во Львовской.

Отмечается, что в конце июня Зеленским были подписаны указы об увольнении глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областей — Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца. Временно их полномочия перешли Ярославу Лагуте, Игорю Тимошенко и Тарасу Высоцкому соответственно.

#Политика#Новости
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