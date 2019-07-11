Глава Советского района Ростова намерен уйти в отставку

По словам парламентария, Олег Свистунов уйдет со своего поста буквально в ближайшие несколько дней. " Новость про главу Советского района Олега Свистунова. Он уходит. На днях», — написал Сергей Смирнов.
Однако, кто займет кресло главы Советского района южной столицы пока остается загадкой.
До того, как занять должность главы районной администрации Олег Свистунов работал в Государственной налоговой инспекции по Ростову и в администрации Ворошиловского района Ростова.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируется рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов глав городов.