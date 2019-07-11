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Глава Советского района Ростова намерен уйти в отставку

11 июля 2019, 18:40
Фото: rostov-gorod.ru
Глава Советского района Ростова Олег Свистунов в скором времени покинет свой пост, об этом сообщил на странице в своем Facebook депутат Ростовской городской Думы Сергей Смирнов.

По словам парламентария, Олег Свистунов уйдет со своего поста буквально в ближайшие несколько дней. " Новость про главу Советского района Олега Свистунова. Он уходит. На днях», — написал Сергей Смирнов.

Однако, кто займет кресло главы Советского района южной столицы пока остается загадкой.

До того, как занять должность главы районной администрации Олег Свистунов работал в Государственной налоговой инспекции по Ростову и в администрации Ворошиловского района Ростова.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области планируется рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов глав городов.

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#Новости#Анна Петрова#Политика
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