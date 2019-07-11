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На четверть сократилось производство сельхозпродукции в Ростовской области

11 июля 2019, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Производство сельскохозяйственной продукции в Ростовской области за январь–май 2019 года сократилось на 25,1%, сообщило региональное правительство.

За указанный период хозяйства области произвели сельхозпродукции на 25,6 миллиарда рублей, что на четверть меньше, чем за январь — май 2018 года.

За первые пять месяцев этого года в регионе сократилось поголовье птицы на 26,2%, свиней — на 7,8%, овец и коз — на 4,9%. Производство мяса сократилось на 43,1%, а яиц — на 12%. При этом в области отмечается рост поголовья крупного рогатого скота на 2,7%.

Основной причиной снижения производства мяса и яиц стала сложная эпизоотическая ситуация, которая привела к приостановке деятельности предприятий ГК «Белая птица» и ООО «Донстар» и снижению объема производств ООО «Евродон». Негативно это сказалось и на личных подсобных хозяйствах.

Напомним, три агрокомпании из Ростовской области попали в топ-20 владельцев самых дорогих земель в России.

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