На четверть сократилось производство сельхозпродукции в Ростовской области

За первые пять месяцев этого года в регионе сократилось поголовье птицы на 26,2%, свиней — на 7,8%, овец и коз — на 4,9%. Производство мяса сократилось на 43,1%, а яиц — на 12%. При этом в области отмечается рост поголовья крупного рогатого скота на 2,7%.