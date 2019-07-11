rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Покусавшего полицейского мужчину осудили в Ростове

11 июля 2019, 10:56
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении мужчины, который укусил полицейского, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось 6 апреля на Главном железнодорожном вокзале Ростова, где мужчина совершил мелкое хулиганство. Это заметили сотрудники полиции и вмешались в ситуацию.

«Нарушителя попытались отвести в отдел, но он начал угрожать и сопротивляться. После этого злоумышленник укусил сотрудника за большие пальцы рук», — сказано в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело, Железнодорожный районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

Ранее в Ростове полиция начала проверку по сообщению об избиении выпускников неизвестными на Infiniti.

Материалы по теме
Полиция ищет избившего пассажира водителя автобуса в РостовеРецидивист избил и обокрал посетителя магазина в ТаганрогеСемью с ребенком избили хулиганы ночью в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58