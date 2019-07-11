Покусавшего полицейского мужчину осудили в Ростове

Происшествие случилось 6 апреля на Главном железнодорожном вокзале Ростова, где мужчина совершил мелкое хулиганство. Это заметили сотрудники полиции и вмешались в ситуацию.
«Нарушителя попытались отвести в отдел, но он начал угрожать и сопротивляться. После этого злоумышленник укусил сотрудника за большие пальцы рук», — сказано в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело, Железнодорожный районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 40 тысяч рублей.
Ранее в Ростове полиция начала проверку по сообщению об избиении выпускников неизвестными на Infiniti.