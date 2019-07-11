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Posted 11 июля 2019, 11:00

Published 11 июля 2019, 11:00

Modified 17 сентября 2022, 16:13

Updated 17 сентября 2022, 16:13

В Ростове за год диспансеризацию пройдут более 154 тысяч человек

11 июля 2019, 11:00
Сюжет
Эксклюзив
В этом году в Ростове-на-Дону должны пройти диспансеризацию 154 375 человек, сообщила журналистам на заседании начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

В среду в Ростове состоялся «круглый стол» на тему «Профилактика заболеваемости в Ростове-на-Дону. Новые правила диспансеризации». Во время осмотра, если выявляются риски, пациента направляют на второй этап, назначается дальнейшее лечение.

«В этом году в Ростове диспансеризацию пройдут 154 375 человек, за шесть месяцев текущего года осмотр прошли 93 342 человека», — отметила Левичкая.

По выявленным заболеваниям во время диспансеризации на первом месте в этом году находятся болезни систем кровообращения (сердечно-сосудистая система) — 53,6%, болезни эндокринной системы составляют 6,6%, нервной системы — 13,9%, органов пищеварения — 7,7% от всех выявленных случаев, органов дыхания — 4,5% и злокачественные новообразования — 0,8%.

«Исходя из опыта, выявляя определенные риски, наши пациенты не доходят до врачей. Если человек ежегодно обследуется и соблюдает назначения медиков, мы сохраняем жизни людей. Кстати, старше 80 лет люди более ответственно относятся к своему здоровью», — сказала Левицкая.

Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой человек прикреплен. Но в Ростове также есть 10 центров здоровья, специалисты готовы выехать на предприятия и провести первичный скриниг и онкоскрининг здоровья. В прошлом году и в этом году ряд предприятий уже проводили такие акции.

«Мы приезжали на предприятия для проведения первичного скрининга и при выявлении определенных рисков приглашали пациента уже на дальнейшее обследование и лечение», — рассказала Левицкая.

По новым правилам о диспансеризации, с текущего года люди старше 40 лет могут проходить бесплатный осмотр раз в год.

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