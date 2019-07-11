В Ростове за год диспансеризацию пройдут более 154 тысяч человек

Диспансеризация проводится в поликлинике, к которой человек прикреплен. Но в Ростове также есть 10 центров здоровья, специалисты готовы выехать на предприятия и провести первичный скриниг и онкоскрининг здоровья. В прошлом году и в этом году ряд предприятий уже проводили такие акции.