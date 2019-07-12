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На «Евродон» в Ростовской области претендуют три инвестора

12 июля 2019, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Три инвестора заявили о желании восстановить работу компании «Евродон», которая обанкротилась после птичьего гриппа и остановки кредитования ВЭБом, сообщила заместитель министра сельского хозяйства региона Ольга Горбанева.

«Конечно же, птичий грипп плюс остановка продолжения кредитования сыграли свою роль, предприятие остановлено. Мы проводили совещание в Минсельхозе Российской федерации, обращались к руководству страны, чтобы ВЭБ ускорил принятие решения. Очень рассчитываем на то, что в ближайший месяц решения будут приняты», — сообщила Горбанева.

По ее словам, сейчас идет конкурсный отбор инвесторов на данное предприятие, заявились три серьезные компании федерального уровня. «Все три достаточно опытные, имеют хорошую репутацию. Поэтому мы ждем, чтобы это, наконец, случилось. Надеемся, что предприятие возобновит работу уже в текущем году», — заключила спикер.

В отношении производителя индейки «Евродон» было начато конкурсное производство в июле, оно завершится к концу декабря, когда конкурсный управляющий представит свой отчет.

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