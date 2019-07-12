На «Евродон» в Ростовской области претендуют три инвестора

По ее словам, сейчас идет конкурсный отбор инвесторов на данное предприятие, заявились три серьезные компании федерального уровня. «Все три достаточно опытные, имеют хорошую репутацию. Поэтому мы ждем, чтобы это, наконец, случилось. Надеемся, что предприятие возобновит работу уже в текущем году», — заключила спикер.