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Президент Украины назначил выплаты осужденным в Ростове террористам

12 июля 2019, 14:20
Фото: zelenskiy_official/instagram
Осужденные за терроризм в Ростове-на-Дону будут получать стипендии от президента Украины Владимира Зеленского, говорится на сайте главы иностранного государства.

Указ о назначении стипендии уже подписан президентом. Всего в список включили 11 человек, в том числе Алексея Сизоновича и Павла Гриба. Все попавшие в перечень люди являются гражданами Украины и осуждены.

Напомним, что Сизонович три года назад прибыл в Каменск-Шахтинский, где намеревался совершить теракт. Его вовремя задержали и приговорили к 12 годам колонии, также ему назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Что касается Гриба, то он познакомился в Интернете со школьницей и уговаривал ее совершить взрыв в школе во время выпускного вечера. Ему придется провести в колонии шесть лет.

Как именно осужденные будут получать стипендию, в документах не раскрывается.

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