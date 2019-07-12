Президент Украины назначил выплаты осужденным в Ростове террористам

Указ о назначении стипендии уже подписан президентом. Всего в список включили 11 человек, в том числе Алексея Сизоновича и Павла Гриба. Все попавшие в перечень люди являются гражданами Украины и осуждены.
Напомним, что Сизонович три года назад прибыл в Каменск-Шахтинский, где намеревался совершить теракт. Его вовремя задержали и приговорили к 12 годам колонии, также ему назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.
Что касается Гриба, то он познакомился в Интернете со школьницей и уговаривал ее совершить взрыв в школе во время выпускного вечера. Ему придется провести в колонии шесть лет.
Как именно осужденные будут получать стипендию, в документах не раскрывается.