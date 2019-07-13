Неделя Ростова: танки на границе, закон о выборах мэра, пожар в театре

Во вторник вечером гуляющие по Большой Садовой горожане заметили дымящееся здание Ростовского музыкального театра и вызвали пожарных. К моменту их приезда огонь успел охватить площадь 200 квадратных метров, возгоранию присвоили второй ранг, после чего подняли до третьего. Оказалось, что под крышей вспыхнул утеплитель, который в итоге выгорел на площади 350 квадратных метров. Причиной пожара стали сварочные работы, проводимые в рамках ремонта здания. Самих рабочих вывели из здания, никто из них не пострадал. К тушению огня привлекли более 100 человек и свыше 30 единиц техники.