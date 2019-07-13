Неделя Ростова: танки на границе, закон о выборах мэра, пожар в театре

Posted 13 июля 2019, 17:50
Published 13 июля 2019, 17:50
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
В очередной раз жителям Ростовской области рассказали о находящейся на границе с Украиной военной технике. Все началось с опубликованного в интернете видеоролика, на котором показан железнодорожный эшелон с танками. Колонна с военной техникой быстро двигалась по железнодорожному пути. По информации украинского пользователя Twitter Igor Girkin, технику везли в сторону Донбасса.
Это не первый подобный случай в регионе. Так, из сервиса Google Earth стало известно, что в июне на границе Ростовской области и Украины появились танки и сотни военных грузовиков, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. В прошлом году ростовчане также замечали военную технику рядом с границей. Официальной информации по этому поводу не поступало.
На рассмотрение Законодательного собрания Ростовской области был внесен законопроект о возврате прямых выборов глав муниципальных образований. Инициатором стала фракция «Справедливая Россия», до этого аналогичную точку зрения высказывал полпред президента РФ в ЮФО. В ответ на это несколько экспертов назвали прямые выборы неэффективным методом управления.
Текущий законопроект прокомментировал председатель Заксобрания области Александр Ищенко, который напомнил, что подобная система была придумана не в регионе, а на федеральном уровне и к ней подключается все больше городов страны. По его словам, возврат к выборной системе будет стоить бюджету от 250 до 500 миллионов рублей.
Ищенко уточнил, что каждая система имеет свои минусы, но необходимо выбрать какую-то одной, чтобы иметь возможность долгосрочного планирования и определенность в вопросах городского управления. Напомним, до 2014 год мэра выбирало население, после чего появилась должность главы администрации, который приходит на свой пост на конкурсной основе. В Ростове ими становились Сергей Горбань и Виталий Кушнарев, но они ушли со своих должностей.
Во вторник вечером гуляющие по Большой Садовой горожане заметили дымящееся здание Ростовского музыкального театра и вызвали пожарных. К моменту их приезда огонь успел охватить площадь 200 квадратных метров, возгоранию присвоили второй ранг, после чего подняли до третьего. Оказалось, что под крышей вспыхнул утеплитель, который в итоге выгорел на площади 350 квадратных метров. Причиной пожара стали сварочные работы, проводимые в рамках ремонта здания. Самих рабочих вывели из здания, никто из них не пострадал. К тушению огня привлекли более 100 человек и свыше 30 единиц техники.
Вода попала на сцену и в гримерные, в результате оказались залиты несколько костюмов и шесть электрощитов. Правительство региона рассказало, что ущерба практически никакого нет. Единственное, что сотрудники испытали сильный стресс.