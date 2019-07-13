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Студент погиб после неудачной защиты диплома под Ростовом

13 июля 2019, 14:42
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске Ростовской области студента нашли мёртвым спустя десять дней после провала защиты диплома, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Известно, что 23-летний молодой человек учился в ЮРГПУ. Парень 2 июля не смог защитить свою дипломную работу и был ужасно огорчён этим фактом. Кроме того, в последнее время студент не мог поладить со своей девушкой. Знакомые считают, что парень не смог справиться со стрессом и решил уйти из жизни. О пропавшем студенте стало известно в день провала защиты диплома. Правоохранители, а также знакомые и близкие молодого человека искали его повсюду.

«На днях труп студента обнаружили случайные прохожие в рощи „Красная Весна“. Следов насильственной смерти не обнаружено», — рассказал источник.

Обвиняемый в насилии над шестилетней девочкой повесился в автозаке под Астраханью.

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