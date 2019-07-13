Студент погиб после неудачной защиты диплома под Ростовом

Известно, что 23-летний молодой человек учился в ЮРГПУ. Парень 2 июля не смог защитить свою дипломную работу и был ужасно огорчён этим фактом. Кроме того, в последнее время студент не мог поладить со своей девушкой. Знакомые считают, что парень не смог справиться со стрессом и решил уйти из жизни. О пропавшем студенте стало известно в день провала защиты диплома. Правоохранители, а также знакомые и близкие молодого человека искали его повсюду.