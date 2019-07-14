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Posted 14 июля 2019, 18:45

Published 14 июля 2019, 18:45

Modified 1 октября 2024, 15:40

Updated 1 октября 2024, 15:40

Министр послал президента Украины вести «Смехопанораму» в Ростове

14 июля 2019, 18:45
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что новому главе Украины Владимиру Зеленскому стоит обосноваться в Ростове, сообщил Омелян в соцсетях.

Министр обрушился с критикой на действующего президента, посчитав, что на его месте должен быть другой человек, который будет более серьезным. Омелян уверен, что Зеленский держится за счет хайпа, но этот эффект прекратится через пару месяцев.

«После этого времени стоит ждать бунт народа. Тогда Зеленский отправится в Ростов, где станет ведущим «Смехопанорамы», — пояснил министр.

Омелян посоветовал Зеленскому привыкнуть к тому, что Россия и Украина никогда не будут дружить.

Ранее президент Украины назначил выплаты осужденным в Ростове террористам.

#Политика#Новости
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