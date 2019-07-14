Министр послал президента Украины вести «Смехопанораму» в Ростове

Posted 14 июля 2019, 18:45
Published 14 июля 2019, 18:45
Modified 1 октября 2024, 15:40
Updated 1 октября 2024, 15:40
Министр обрушился с критикой на действующего президента, посчитав, что на его месте должен быть другой человек, который будет более серьезным. Омелян уверен, что Зеленский держится за счет хайпа, но этот эффект прекратится через пару месяцев.
«После этого времени стоит ждать бунт народа. Тогда Зеленский отправится в Ростов, где станет ведущим «Смехопанорамы», — пояснил министр.
Омелян посоветовал Зеленскому привыкнуть к тому, что Россия и Украина никогда не будут дружить.